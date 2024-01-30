На Київщині через падіння уламків ворожих "шахедів" сталася пожежа на одному зі складських приміщень

У Київській області через падіння уламків ворожих дронів відбулась пожежа на одному зі складських приміщень, пошкоджено адміністративну будівлю. Обійшлось без постраждалих. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Київщини та начальника КОВА Руслана Кравченка.

Вночі ворог атакував область дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО. На жаль, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар - написав Кравченко у Facebook.

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Як вказали в поліції, у адміністративному приміщенні загорілась покрівля. Згодом рятувальники загасили пожежу. Крім цього, пошкоджені три транспортні засоби.

На щастя, потерпілих немає, повідомили в поліції.

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