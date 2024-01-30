На Киевщине из-за падения обломков вражеских "шахедов" произошел пожар на одном из складских помещений
В Киевской области после падения обломков вражеского беспилотника возник пожар на складе, повредив здание. Пострадавших нет.
В Черкасской области "шахед" ночью попал по заброшенной постройке, еще один уничтожен - ОВА
Беспилотник "шахед", запущенный российскими войсками, ночью попал в заброшенное здание в Черкасской области Украины. Еще один беспилотник "шахед" был уничтожен украинскими защитниками в том же регионе. О пострадавших не сообщается.
россия держит в Черном море два носителя "Калибров" - Гуменюк
россия держит на боевом дежурстве в Черном море две подводные лодки с крылатыми ракетами "Калибр" и три других корабля, общий залп - до восьми ракет "Калибр", готовых к потенциальному использованию.
В Херсонской области армия рф атаковала "шахедами" предприятие, осуществила 67 обстрелов, есть жертва
Российские войска атаковали предприятие в Херсонском районе с помощью беспилотников. За минувшие сутки Херсонскую область обстреляли 67 раз, в результате чего 1 человек погиб и 1 получил ранения
На Николаевщине ночью уничтожили "шахед": из-за падения обломков горел грузовик, есть раненый
30 января Силы обороны уничтожили беспилотник Shahed-136 над Николаевской областью. Во время падения обломков загорелся грузовик, перевозивший семена подсолнечника. Водитель получил черепно-мозговую травму.
В небе над Украиной ночью уничтожено 15 из 35 "шахедов"
Украинские Силы обороны сбили 15 из 35 беспилотников Shahed, которые россия запустила ночью по всей территории Украины.
россияне ночью дронами атаковали Криворожье: один сбит, другой попал в гражданскую инфраструктуру
Российские войска ночью атаковали Криворожье Днепропетровской области с помощью беспилотников; один беспилотник был сбит, а другой попал в гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 384 тысячи
По данным Генерального штаба Украины, общие потери рф в результате вторжения с февраля 2022 года составляют около 384 140 человек личного состава, более 6 300 танков, 11 725 бронемашин, 9 144 артиллерийских систем и сотни единиц другой военной техники. В отчете подробно описаны потери российской техники по всем категориям.
Защитники продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло более 70 боевых столкновений. Тем временем россия нанесла 10 ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры
Какой будет погода в последний месяц зимы: прогноз от Укргидрометцентра
По данным Укргидрометцентра, в феврале среднемесячная температура по всей территории Украины прогнозируется в пределах от 4° мороза до 2° тепла, что на 1-1,5°C выше нормы в южных/восточных областях и Крыму и близко к норме на остальной территории.