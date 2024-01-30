На Киевщине из-за падения обломков вражеских "шахедов" произошел пожар на одном из складских помещений

В Киевской области из-за падения обломков вражеских дронов произошел пожар на одном из складских помещений, повреждено административное здание. Обошлось без пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевщины и начальника КОВА Руслана Кравченко.

Ночью враг атаковал область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО. К сожалению, в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар - написал Кравченко в Facebook.

Детали

Как указали в полиции, в административном помещении загорелась кровля. Впоследствии спасатели потушили пожар. Кроме этого, повреждены три транспортных средства.

К счастью, пострадавших нет, сообщили в полиции.

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