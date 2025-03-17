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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Ночью 17 марта россия атаковала Украину дронами: в Киеве работала ПВО

Киев • УНН

 • 34008 просмотра

В ночь на 17 марта российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками. В Киеве и ряде регионов работала ПВО. Дроны двигались в сторону Одессы.

Ночью 17 марта россия атаковала Украину дронами: в Киеве работала ПВО

В ночь на 17 марта российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины. В столице и в ряде регионов сообщили о работе ПВО. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!

- говорится в сообщении.

Тем временем беспилотники на западе Полтавщины двигались на запад и юго-запад, на западе и центральной части Черниговщины держали юго-западный курс, а на востоке Киевщины - западный.

В 00:40 вражеские дроны в акватории Черного моря двигались северным курсом вектором на Одессу.

В россии заявляют о массированной атаке украинских БпЛА: какие регионы под ударами16.03.25, 22:02 • 17146 просмотров

Вита Зеленецкая

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