Ночью 17 марта россия атаковала Украину дронами: в Киеве работала ПВО
Киев • УНН
В ночь на 17 марта российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками. В Киеве и ряде регионов работала ПВО. Дроны двигались в сторону Одессы.
В ночь на 17 марта российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины. В столице и в ряде регионов сообщили о работе ПВО. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!
Тем временем беспилотники на западе Полтавщины двигались на запад и юго-запад, на западе и центральной части Черниговщины держали юго-западный курс, а на востоке Киевщины - западный.
В 00:40 вражеские дроны в акватории Черного моря двигались северным курсом вектором на Одессу.
В россии заявляют о массированной атаке украинских БпЛА: какие регионы под ударами16.03.25, 22:02 • 17146 просмотров