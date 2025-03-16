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В россии заявляют о массированной атаке украинских БпЛА: какие регионы под ударами

Киев • УНН

 • 17146 просмотра

В Минобороны рф заявили о сбитии десятков украинских дронов над Курской, Орловской, Брянской, Волгоградской, Ростовской и Тульской областями. В Курской области горела кровля автовокзала.

В россии заявляют о массированной атаке украинских БпЛА: какие регионы под ударами

В россии в воскресенье вечером сообщили о массированной атаке украинских беспилотников на ряд областей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Минобороны рф и местные паблики.

Детали

В оборонном ведомстве россии в воскресенье, 16 марта, заявили, что с 18:20 до 19:00 над регионами россии были сбиты 29 беспилотников ВСУ.

С 18.20 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Орловской области

- говорится в сообщении.

Позже там добавили, что над Курской, Орловской и Брянской областями сбиты 15 беспилотников.

Также в Минобороны рф заявили, что с 20.25 до 22.20 ПВО уничтожила 6 украинских БПЛА над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями.

В то же время и.о. главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что силы ПВО уничтожили 27 беспилотников над Железногорском в Курской области, горела кровля автовокзала.

Напомним

Украина осуществила самую масштабную атаку дронами на россию, поразив несколько регионов, включая москву. Это привело к сбоям в инфраструктуре и приостановке сообщения.

Атака дронов по рф: какие регионы попали под удар БПЛА12.03.25, 23:17 • 26506 просмотров

Вита Зеленецкая

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