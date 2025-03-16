У росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА: які регіони під ударами
Київ • УНН
У Міноборони рф заявили про збиття десятків українських дронів над Курською, Орловською, Брянською, Волгоградською, Ростовською і Тульською областями. У Курській області горіла покрівля автовокзалу.
У росії в неділю ввечері повідомили про масовану атаку українських безпілотників на низку областей. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Міноборони рф і місцеві пабліки.
Деталі
В оборонному відомстві росії у неділю, 16 березня заявили, що з 18:20 до 19:00 над регіонами росії було збито 29 безпілотників ЗСУ.
З 18.20 до 19.00 мск черговими засобами ППО знищено 29 українських безпілотних літальних апаратів: 27 БПЛА – над територією Курської області та два БПЛА – над територією Орлівської області
Пізніше там додали, що над Курською, Орловською та Брянською областями збито 15 безпілотників.
Також у Міноборони рф заявили, що з 20.25 до 22.20 ППО знищила 6 українських БпЛА над Волгоградською, Ростовською і Тульською областями.
Водночас т.в.о. голови Курської області Олександр Хінштейн заявив, що сили ППО знищили 27 безпілотників над Желєзногорськом у Курській області, горіла покрівля автовокзалу.
Нагадаємо
Україна здійснила наймасштабнішу атаку дронами на росію, уразивши кілька регіонів, включаючи москву. Це призвело до збоїв в інфраструктурі та призупинення сполучення.
Атака дронів по рф: які регіони потрапили під удар БПЛА12.03.25, 23:17 • 26507 переглядiв