Вночі 17 березня росія атакувала Україну дронами: у Києві працювала ППО

У ніч проти 17 березня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України. У столиці та в низці регіонів повідомили про роботу ППО. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях! - йдеться у дописі.

Тим часом безпілотники на заході Полтавщини рухалися на захід і південний захід, на заході та центральній частині Чернігівщини тримали південно-західний курс, а на сході Київщини - західний.

О 00:40 ворожі дрони в акваторії Чорного моря рухалися північним курсом вектором на Одесу.

У росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА: які регіони під ударами