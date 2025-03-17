Вночі 17 березня росія атакувала Україну дронами: у Києві працювала ППО
Київ • УНН
У ніч на 17 березня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. У Києві та ряді регіонів працювала ППО. Дрони рухалися у бік Одеси.
У ніч проти 17 березня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України. У столиці та в низці регіонів повідомили про роботу ППО. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!
Тим часом безпілотники на заході Полтавщини рухалися на захід і південний захід, на заході та центральній частині Чернігівщини тримали південно-західний курс, а на сході Київщини - західний.
О 00:40 ворожі дрони в акваторії Чорного моря рухалися північним курсом вектором на Одесу.
У росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА: які регіони під ударами16.03.25, 22:02 • 17147 переглядiв