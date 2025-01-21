Вражеская атака в Киевской области: обломки сбитых беспилотников повредили дом и авто, без пострадавших

ukenru
Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 107157 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 115261 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 115601 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 113945 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 130746 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 138580 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 110239 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 117123 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 169244 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 117175 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты усилили репрессии против украинцев на ВОТ Запорожье

Оккупанты усилили репрессии против украинцев на ВОТ Запорожье

20 января, 23:43 • 93832 просмотра
россияне продвинулись на Харьковщине, Луганщине и Донетчине - DeepState

россияне продвинулись на Харьковщине, Луганщине и Донетчине - DeepState

21 января, 00:28 • 100451 просмотра
"Дія" возобновила возможность закрытия ФЛП онлайн без регистратора

"Дія" возобновила возможность закрытия ФЛП онлайн без регистратора

21 января, 00:45 • 36655 просмотра
Трамп не положил руку на Библию во время принятия присяги

Трамп не положил руку на Библию во время принятия присяги

21 января, 01:19 • 67006 просмотра
Дроны атаковали Смоленскую область рф: местные власти сообщают о повреждениях

Дроны атаковали Смоленскую область рф: местные власти сообщают о повреждениях

21 января, 02:23 • 100818 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 130736 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 138574 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 163455 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 169242 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 172314 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 134627 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 147078 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 134432 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 138817 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 138979 просмотра
Актуальное
Вражеская атака в Киевской области: обломки сбитых беспилотников повредили дом и авто, без пострадавших

Вражеская атака в Киевской области: обломки сбитых беспилотников повредили дом и авто, без пострадавших

Киев  •  УНН

 • 9646 просмотра

Read in English

В результате ночной атаки РФ на Киевскую область повреждены частный дом, автомобиль и электросети. По данным властей, пострадавших среди населения нет, объекты критической инфраструктуры не получили повреждений.

Оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки врага по Киевской области. Исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Николай Калашник подтвердил, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Также пока не сообщается о пострадавших, передает УНН со ссылкой на Полицию Киевщины.

Детали

На Киевщине фиксируют последствия обстрелов оккупантов.

Согласно заявлению и.о. руководителя КОВА Николая Калашника, пострадавших среди населения нет. Но обломки сбитых вражеских целей повредили частный дом и автомобиль.

В доме выбиты окна и повреждена крыша. Также повреждено оборудование уличной электросети.

- говорится в заявлении.

Кроме того произошло возгорание травяного настила в лесополосе, которое оперативно ликвидировали спасатели, передает служба полиции.

Продолжаются ремонтные работы. Оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки

- говорится в сообщении.
Image

Напомним,

21 января около 6 часов утра в Днепре зафиксированы взрывы. Перед этим в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских баллистических ракет.

Накануне во время атаки вражеских БпЛА в одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков ранен мальчик 2012 года рождения.

Полтавщина пережила ночную атаку рф дронами: есть повреждения и обесточивание21.01.25, 09:32 • 13032 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКиевКиевская область
dneprДнепр
poltavaПолтава
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы