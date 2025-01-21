Вражеская атака в Киевской области: обломки сбитых беспилотников повредили дом и авто, без пострадавших
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ на Киевскую область повреждены частный дом, автомобиль и электросети. По данным властей, пострадавших среди населения нет, объекты критической инфраструктуры не получили повреждений.
Оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки врага по Киевской области. Исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Николай Калашник подтвердил, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Также пока не сообщается о пострадавших, передает УНН со ссылкой на Полицию Киевщины.
Детали
На Киевщине фиксируют последствия обстрелов оккупантов.
Согласно заявлению и.о. руководителя КОВА Николая Калашника, пострадавших среди населения нет. Но обломки сбитых вражеских целей повредили частный дом и автомобиль.
В доме выбиты окна и повреждена крыша. Также повреждено оборудование уличной электросети.
Кроме того произошло возгорание травяного настила в лесополосе, которое оперативно ликвидировали спасатели, передает служба полиции.
Продолжаются ремонтные работы. Оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки
Напомним,
21 января около 6 часов утра в Днепре зафиксированы взрывы. Перед этим в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских баллистических ракет.
Накануне во время атаки вражеских БпЛА в одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков ранен мальчик 2012 года рождения.
Полтавщина пережила ночную атаку рф дронами: есть повреждения и обесточивание21.01.25, 09:32 • 13032 просмотра