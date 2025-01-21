Дніпро під ракетним обстрілом рф
Київ • УНН
21 січня близько 6 години ранку у Дніпрі зафіксовано вибухи. Перед цим у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських балістичних ракет.
Вранці 21 січня, близько шостої години ранку у Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних Сил України.
Раніше, о 06:00 21 січня, у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російського обстрілу балістичними ракетами.