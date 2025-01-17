На Київщині уламки ворожого дрона поранили дитину - ОВА

Під час атаки ворожих БпЛА в одному з населених пунктів Київської області внаслідок падіння уламків поранено хлопчика 2012 року народження. Про це повідомляє Київська ОВА, пише УНН.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки ворожих БпЛА на Київщину в одному із населених пунктів поранення отримала дитина 2012 року народження. У хлопчика підозра на контузію та рвана рана стегна. Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога