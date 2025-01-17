На Київщині уламки ворожого дрона поранили дитину - ОВА
Київ • УНН
В одному з населених пунктів Київської області від уламків ворожого дрона поранено дитину 2012 року народження. Внаслідок атаки також виникла пожежа у кафе-магазині площею 200 кв.м.
Під час атаки ворожих БпЛА в одному з населених пунктів Київської області внаслідок падіння уламків поранено хлопчика 2012 року народження. Про це повідомляє Київська ОВА, пише УНН.
Внаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки ворожих БпЛА на Київщину в одному із населених пунктів поранення отримала дитина 2012 року народження. У хлопчика підозра на контузію та рвана рана стегна. Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога
Як зазначив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, через падіння уламків також сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів.
"Наразі пожежа локалізована. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку", - додав посадовець, закликавши не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях поки не мине небезпека.
Нагадаємо
13 січня у Броварах внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено 4 приватні будинки, гуртожиток та 4 автомобілі. За даними міського голови, постраждалих немає, комісія встановлює обсяги шкоди.