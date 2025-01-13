Під час нічної атаки ворожих БПЛА у Броварах були пошкоджені приватні будинки, гуртожиток і автівки - мер
Київ • УНН
У Броварах внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено 4 приватні будинки, гуртожиток та 4 автомобілі. За даними міського голови, постраждалих немає, комісія встановлює обсяги шкоди.
В результаті падіння уламків збитих "шахедів" під час нічної атаки в Броварах зазнали пошкоджень чотири приватні будинки, гуртожиток і автівки. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.
"Інформація щодо нічної атаки "шахедів". В результаті падіння уламків після збиття, в одному з районів Броварів не критично пошкоджені 4 приватні будинки, приміщення гуртожитку та 4 автомобілі", - повідомив Ігор Сапожко.
За даними мера Броварів, жертв та потерпілих в наслідок падіння уламків немає, відселення не потрібне.
Ігор Сапожко додав, що на місці події працює комісія, яка встановлює обсяги завданої шкоди.
Нагадаємо
Під час російської атаки на територію України в ніч на 22 грудня 2024 року, у Броварах уламки БПЛА спричинили пожежу на даху 25-поверхового будинку та пошкодили ліфтове приміщення. В іншій багатоповерхівці пошкоджено вікна та припаркований автомобіль.