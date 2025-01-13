Во время ночной атаки вражеских БПЛА в Броварах были повреждены частные дома, общежитие и машины - мэр
Киев • УНН
В Броварах в результате падения обломков сбитых дронов повреждены 4 частных дома, общежитие и 4 автомобиля. По данным городского головы, пострадавших нет, комиссия устанавливает объемы ущерба.
В результате падения обломков сбитых "шахедов" во время ночной атаки в Броварах получили повреждения четыре частных дома, общежитие и машины. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.
"Информация о ночной атаке "шахедов". В результате падения обломков после сбития, в одном из районов Броваров не критично повреждены 4 частных дома, помещение общежития и 4 автомобиля", - сообщил Игорь Сапожко.
По данным мэра Броваров, жертв и пострадавших в результате падения обломков нет, отселение не требуется.
Игорь Сапожко добавил, что на месте происшествия работает комиссия, которая устанавливает объемы нанесенного ущерба.
Напомним
Во время российской атаки на территорию Украины в ночь на 22 декабря 2024 года, в Броварах обломки БПЛА вызвали пожар на крыше 25-этажного дома и повредили лифтовое помещение. В другой многоэтажке повреждены окна и припаркованный автомобиль.