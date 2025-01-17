На Киевщине обломки вражеского дрона ранили ребенка - ОВА
Киев • УНН
В одном из населенных пунктов Киевской области от обломков вражеского дрона ранен ребенок 2012 года рождения. В результате атаки также возник пожар в кафе-магазине площадью 200 кв.м.
Во время атаки вражеских БпЛА в одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков ранен мальчик 2012 года рождения. Об этом сообщает Киевская ОГА, пишет УНН.
В результате падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БпЛА на Киевщину в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения. У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь
Как отметил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник, из-за падения обломков также произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров.
"Сейчас пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома", - добавил чиновник, призвав не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока не минует опасность.
Напомним
13 января в Броварах в результате падения обломков сбитых дронов повреждены 4 частных дома, общежитие и 4 автомобиля. По данным городского головы, пострадавших нет, комиссия устанавливает объемы ущерба.