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На Киевщине обломки вражеского дрона ранили ребенка - ОВА

На Киевщине обломки вражеского дрона ранили ребенка - ОВА

Киев  •  УНН

 • 1124 просмотра

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В одном из населенных пунктов Киевской области от обломков вражеского дрона ранен ребенок 2012 года рождения. В результате атаки также возник пожар в кафе-магазине площадью 200 кв.м.

Во время атаки вражеских БпЛА в одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков ранен мальчик 2012 года рождения. Об этом сообщает Киевская ОГА, пишет УНН.

В результате падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БпЛА на Киевщину в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения. У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь

- говорится в сообщении.

Как отметил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник, из-за падения обломков также произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров.

"Сейчас пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома", - добавил чиновник, призвав не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока не минует опасность.

Напомним

13 января в Броварах в результате падения обломков сбитых дронов повреждены 4 частных дома, общежитие и 4 автомобиля. По данным городского головы, пострадавших нет, комиссия устанавливает объемы ущерба.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКиевская область
kievКиев

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