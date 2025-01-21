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Полтавщина пережила ночную атаку рф дронами: есть повреждения и обесточивание

Киев  •  УНН

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В результате атаки вражеских БпЛА на Кременчугскую громаду повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура. Без электроснабжения остались 87 потребителей, пострадавших нет.

В результате атаки вражеских дронов на Полтавскую область повреждены жилые дома, линия электропередачи, без электроснабжения остались 87 потребителей, пострадавших нет, сообщили в Полтавской ОГА в Telegram во вторник, пишет УНН.

Детали

«Ночью Полтавщину атаковали вражеские БпЛА. К счастью, пострадавших нет. В Кременчугской громаде в результате падения вражеского беспилотника на частный дом возник пожар», - сообщили в ОГА.

К ее ликвидации, как указано, привлечены спасатели.

«Также обломками вражеского БпЛА повреждены 6 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 3 гаража, 8 автомобилей», - отметили в ОВА.

«Повреждена линия электропередач. Без света остаются 87 потребителей. Сейчас ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения», - говорится в сообщении.

72 из 131 вражеского дрона сбили в 16 областях Украины21.01.25, 08:59 • 15014 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
poltavskaya-oblastПолтавская область
kremenchugКременчуг

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