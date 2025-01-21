Полтавщина пережила нічну атаку рф дронами: є пошкодження і знеструмлення
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Кременчуцьку громаду пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру. Без електропостачання залишились 87 споживачів, постраждалих немає.
Внаслідок атаки ворожих дронів на Полтавську область пошкоджено житлові будинки, лінію електропередачі, без електропостачання залишились 87 споживачів, постраждалих немає, повідомили у Полтавській ОВА у Telegram у вівторок, пише УНН.
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"Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. На щастя, постраждалих немає. У Кременчуцькій громаді внаслідок падіння ворожого безпілотника на приватний будинок виникла пожежа", - повідомили в ОВА.
До її ліквідації, як вказано, залучено рятувальників.
"Також уламками ворожого БпЛА пошкоджено 6 житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі, 8 автомобілів", - зазначили в ОВА.
"Пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишаються 87 споживачів. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - ідеться у повідомленні.
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