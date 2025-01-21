Полтавщина пережила нічну атаку рф дронами: є пошкодження і знеструмлення

Внаслідок атаки ворожих дронів на Полтавську область пошкоджено житлові будинки, лінію електропередачі, без електропостачання залишились 87 споживачів, постраждалих немає, повідомили у Полтавській ОВА у Telegram у вівторок, пише УНН.

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"Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. На щастя, постраждалих немає. У Кременчуцькій громаді внаслідок падіння ворожого безпілотника на приватний будинок виникла пожежа", - повідомили в ОВА.

До її ліквідації, як вказано, залучено рятувальників.

"Також уламками ворожого БпЛА пошкоджено 6 житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі, 8 автомобілів", - зазначили в ОВА.

"Пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишаються 87 споживачів. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - ідеться у повідомленні.

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