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72 зі 131 ворожого дрона збили у 16 областях України

72 зі 131 ворожого дрона збили у 16 областях України

Київ • УНН

 • 34203 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 131 дроном та 4 ракетами "Іскандер-М". Сили ППО знищили 72 ворожі БПЛА. Пошкоджено будівлі у Полтавській та Черкаській областях.

Вночі росія атакувала Україну 131 дроном та 4 ракетами "Іскандер-М", знищено 72 ворожі БПЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 січня (із 20.00 20 січня) противник атакував 131-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 72-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях. 59 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

"У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих", - вказано у повідомленні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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