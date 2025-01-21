72 из 131 вражеского дрона сбили в 16 областях Украины

Ночью россия атаковала Украину 131 дроном и 4 ракетами "Искандер-М", уничтожено 72 вражеских БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 января (с 20.00 20 января) противник атаковал 131-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, а также применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 72-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Ровенской областях. 59 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)