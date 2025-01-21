Ворожа атака на Київщині: уламки збитих безпілотників пошкодили будинок та авто, без постраждалих

Оперативні служби працюють по виявленню та ліквідації наслідків нічної атаки ворога по Київській області. Виконувач обов’язків голови Київської ОДА Микола Калашник підтвердив, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Також наразі не повідомляється про постраждалих, передає УНН із посиланням на Поліцію Київщини.

Деталі

На Київщини фіксують наслідки обстрілів окупантів.

Згідно зі заявою в.о. керівника КОВА Миколи Калашника, постраждалих серед населення немає. Але уламки збитих ворожих цілей пошкодили приватний будинок та автомобіль.

В будинку вибиті вікна та пошкоджено дах. Також пошкоджено обладнання вуличної електромережі. - ідеться у заяві.

Крім того сталося загорання трав’яного настилу в лісосмузі, яке оперативно ліквідували рятувальники, передає служба поліції.

Тривають ремонтні роботи. Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

21 січня близько 6 години ранку у Дніпрі зафіксовано вибухи. Перед цим у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських балістичних ракет.

Напередодні під час атаки ворожих БпЛА в одному з населених пунктів Київської області внаслідок падіння уламків поранено хлопчика 2012 року народження.

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