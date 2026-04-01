Ночная атака на Хмельницкий вызвала пожар на предприятии

В ночь на среду, 1 апреля, враг атаковал Хмельницкий. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.

Подробности

По его словам, во время сигнала "Воздушная тревога" в области работали силы ПВО.

В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из предприятий в областном центре. Сейчас его локализуют подразделения ГСЧС - рассказал Тюрин.

Он уточнил, что информации о погибших и травмированных пока не поступало.

Напомним

На прошлой неделе россияне впервые за долгое время использовали ракеты типа "Кинжал" для ударов по Хмельницкой области.

