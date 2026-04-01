Ночная атака на Хмельницкий вызвала пожар на предприятии
Киев • УНН
Силы ПВО работали во время воздушной тревоги в Хмельницкой области. На территории предприятия возник пожар, информация о пострадавших не поступала.
В ночь на среду, 1 апреля, враг атаковал Хмельницкий. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.
Подробности
По его словам, во время сигнала "Воздушная тревога" в области работали силы ПВО.
В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из предприятий в областном центре. Сейчас его локализуют подразделения ГСЧС
Он уточнил, что информации о погибших и травмированных пока не поступало.
Напомним
На прошлой неделе россияне впервые за долгое время использовали ракеты типа "Кинжал" для ударов по Хмельницкой области.
В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, задело железнодорожную станцию и энергетику07.03.26, 11:41 • 4402 просмотра