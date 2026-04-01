Ночная атака на Хмельницкий вызвала пожар на предприятии

Кто из пенсионеров получит повышение с 1 апреля и почему не все это почувствуют
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всегоPhoto
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Популярные новости
Войны в Украине и Иране заставили Францию пересмотреть свои военные планы - Politico31 марта, 16:03 • 7064 просмотра
В российском Нижнекамске после взрыва на химзаводе отменили все массовые мероприятия, число пострадавших возросло до 7231 марта, 16:12 • 9876 просмотра
В Одессе 1 апреля объявлен днем траура по погибшим в результате атаки рф31 марта, 16:37 • 9244 просмотра
В Ивано-Франковске прогремели два взрыва - полиция31 марта, 18:52 • 9512 просмотра
российский самолет Ан-26 исчез над Крымом во время планового перелета: на борту находилось 30 российских военных - СМИ20:59 • 11019 просмотра
публикации
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto31 марта, 11:05 • 42751 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto31 марта, 07:42 • 63301 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 132822 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 71222 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 83594 просмотра
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo31 марта, 11:59 • 23489 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto31 марта, 11:46 • 21126 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 51691 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 41258 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 35828 просмотра
Ночная атака на Хмельницкий вызвала пожар на предприятии

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Силы ПВО работали во время воздушной тревоги в Хмельницкой области. На территории предприятия возник пожар, информация о пострадавших не поступала.

Ночная атака на Хмельницкий вызвала пожар на предприятии

В ночь на среду, 1 апреля, враг атаковал Хмельницкий. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.

Подробности

По его словам, во время сигнала "Воздушная тревога" в области работали силы ПВО.

В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из предприятий в областном центре. Сейчас его локализуют подразделения ГСЧС

- рассказал Тюрин.

Он уточнил, что информации о погибших и травмированных пока не поступало.

Напомним

На прошлой неделе россияне впервые за долгое время использовали ракеты типа "Кинжал" для ударов по Хмельницкой области.

В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, задело железнодорожную станцию и энергетику07.03.26, 11:41 • 4402 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Хмельницкий