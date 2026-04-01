Нічна атака на Хмельницький спричинила пожежу на підприємстві
Київ • УНН
Сили ППО працювали під час повітряної тривоги в Хмельницькій області. На території підприємства виникла пожежа, інформація про постраждалих не надходила.
У ніч на середу, 1 квітня, ворог атакував Хмельницький. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує УНН.
Деталі
За його словами, під час сигналу "Повітряна тривога" в області працювали сили ППО.
Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з підприємств в обласному центрі. Наразі її локалізовують підрозділи ДСНС
Він уточнив, що інформації про загиблих та травмованих наразі не надходило.
Нагадаємо
Минулого тижня росіяни вперше за довгий час використали ракети типу "Кинджал" для ударів по Хмельниччині.
