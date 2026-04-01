Нічна атака на Хмельницький спричинила пожежу на підприємстві

У ніч на середу, 1 квітня, ворог атакував Хмельницький. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує УНН.

За його словами, під час сигналу "Повітряна тривога" в області працювали сили ППО.

Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з підприємств в обласному центрі. Наразі її локалізовують підрозділи ДСНС - розповів Тюрін.

Він уточнив, що інформації про загиблих та травмованих наразі не надходило.

Минулого тижня росіяни вперше за довгий час використали ракети типу "Кинджал" для ударів по Хмельниччині.

На Хмельниччині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, зачепило залізничну станцію та енергетику