Ночная атака на Харьков: количество пострадавших возросло до 57

В результате ночной таки россиян на Харьков известно уже о 57 пострадавших. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Количество пострадавших в результате ночной атаки уже достигло 57. Эти люди - жители улицы Котельной, которых вчера вечером россия оставила без ничего: без дома, без документов, без денег, без личных вещей - резюмировал Терехов.

По его словам, чтобы предоставить пострадавшим все необходимое, с самого утра в школе №21 работает штаб сбора и выдачи гуманитарной помощи.

Терехов подчеркнул. что потребность есть в строительных материалах, в одежде, средствах личной гигиены.

Дополнение

В результате обстрела Харькова россиянами в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек, среди них - 3 детей. В другом доме погиб муж и его жена.

Напомним

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