На Харьковщине спасатели ликвидировали последствия российских ударов по поселку Великий Бурлук
Киев • УНН
Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в селе Великий Бурлук Харьковской области после атаки российского беспилотника. В ведомстве рассказали, что в результате обстрелов повреждены здание кафе и лечебного учреждения
На Харьковщине спасателям удалось ликвидировать пожар в поселке Великий Бурлук, который произошел в результате российской атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.
Детали
Вечером 9 февраля враг в очередной раз атаковал гражданские объекты в поселке Великий Бурлук Чугуевского района Харьковской области.
В результате ударов произошли пожары и подверглись разрушениям здание кафе и лечебного учреждения. Общая площадь пожара составила 180 кв.м.
В ведомстве рассказали, что в 01:45 силами ГСЧС был ликвидирован последний очаг возгорания. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
В Великом Бурлуке в результате удара РФ повреждены больница и ресторан09 февраль 2024, 22:02 • 22005 просмотров
На Харьковщине спасатели ликвидировали последствия российских ударов по поселку Великий Бурлук
Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в селе Великий Бурлук Харьковской области после атаки российского беспилотника. В ведомстве рассказали, что в результате обстрелов повреждены здание кафе и лечебного учреждения
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