На Харьковщине спасатели ликвидировали последствия российских ударов по поселку Великий Бурлук

На Харьковщине спасателям удалось ликвидировать пожар в поселке Великий Бурлук, который произошел в результате российской атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Вечером 9 февраля враг в очередной раз атаковал гражданские объекты в поселке Великий Бурлук Чугуевского района Харьковской области.

В результате ударов произошли пожары и подверглись разрушениям здание кафе и лечебного учреждения. Общая площадь пожара составила 180 кв.м. - резюмировали в ГСЧС.

В ведомстве рассказали, что в 01:45 силами ГСЧС был ликвидирован последний очаг возгорания. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

В Великом Бурлуке в результате удара РФ повреждены больница и ресторан