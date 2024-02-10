На Харківщині рятувальники ліквідували наслідки російських ударів по селищу Великий Бурлук

На Харківщині рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу у селищі Великий Бурлук, яка сталась внаслідок російської атаки безпілотників. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.

Деталі

Увечері 9 лютого ворог вкотре атакував цивільні об’єкти у селищі Великий Бурлук Чугуївського району Харківської області.

У результаті ударів сталися пожежі та зазнали руйнувань будівля кафе і лікувального закладу. Загальна площа пожежі склала 180 кв.м. - резюмували в ДСНС.

У відомстві розповіли, що о 01:45 силами ДСНС було ліквідовано останній осередок займання. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.

У Великому Бурлуку внаслідок удару РФ пошкоджені лікарня та ресторан