На Харківщині рятувальники ліквідували наслідки російських ударів по селищу Великий Бурлук
Київ • УНН
Рятувальники загасили пожежу, що спалахнула в селі Великий Бурлук Харківської області після атаки російського безпілотника. У відомстві розповіли, що в результаті обстрілів пошкоджені будівля кафе і лікувального закладу
На Харківщині рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу у селищі Великий Бурлук, яка сталась внаслідок російської атаки безпілотників. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.
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Увечері 9 лютого ворог вкотре атакував цивільні об’єкти у селищі Великий Бурлук Чугуївського району Харківської області.
У результаті ударів сталися пожежі та зазнали руйнувань будівля кафе і лікувального закладу. Загальна площа пожежі склала 180 кв.м.
У відомстві розповіли, що о 01:45 силами ДСНС було ліквідовано останній осередок займання. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.
У Великому Бурлуку внаслідок удару РФ пошкоджені лікарня та ресторан10.02.24, 00:02 • 26887 переглядiв