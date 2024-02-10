Нічна атака на Харків: кількість постраждалих зросла до 57
Київ • УНН
В результаті нічної російської атаки на Харків 57 людей отримали поранення, а в іншому житловому будинку загинула сім'я з 5 осіб, у тому числі 3 дітей.
Внаслідок нічної таки росіян на Харків відомо вже про 57 постраждалих. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки вже досягла 57. Ці люди - жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей
За його словами, аби надати постраждалим все необхідне, від самого ранку в школі №21 працює штаб збору та видачі гуманітарної допомоги.
Терехов підкреслив. що потреба є у будівельних матеріалах, в одязі, засобах особистої гігієни.
Доповнення
Внаслідок обстрілу Харкова росіянами в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей, серед них - 3 дітей. В іншому будинки загинув чоловік та його дружина.
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