Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никакого распространения ядерного оружия в современном мире быть не должно, и осудил иранскую поддержку россии, которая привела к масштабным разрушениям и человеческим потерям в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Главы государства от 22.06.2025 года.

Детали

Владимир Зеленский подчеркнул, что иранские решения в помощь России принесли нашей Украине и многим другим странам масштабные разрушения, а также масштабные человеческие потери. И это, как подчеркнул Зеленский, должно прекратиться.

Иранские решения в помощь россии принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием. Никакого распространения ядерного оружия в современном мире быть не должно. Это нужно подчеркивать. Важно, что есть американская решимость по этому поводу – решимость президента Трампа - сказал Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что дипломатия должна заработать везде. Как на Ближнем Востоке, в регионе Залива, так и у нас здесь, в Европе, в Украине.

Он отметил, что если путин отвергает все мирные предложения, включая американские, то неудивительно, что их отвергают пока и в Тегеране. Однако все должны почувствовать силу международной солидарности.

"Но все они должны почувствовать, что такое сила международной солидарности и недопустимости любого распространения террора. Реальная и долгосрочная безопасность нужна - действительно надежная безопасность", - резюмировал президент.

Напомним

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Президента США Дональда Трампа, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Глава Белого дома заявил, что "Израиль сейчас намного безопаснее". Но на Иран могут ожидать новые, еще более масштабные атаки.