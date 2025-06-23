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Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть – Зеленский

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Владимир Зеленский осудил иранскую поддержку россии, приведшую к разрушениям в Украине, и подчеркнул недопустимость распространения ядерного оружия. Он также отметил, что дипломатия должна работать повсюду, а все страны должны почувствовать силу международной солидарности.

Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никакого распространения ядерного оружия в современном мире быть не должно, и осудил иранскую поддержку россии, которая привела к масштабным разрушениям и человеческим потерям в Украине.  Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Главы государства от 22.06.2025 года.

Детали

Владимир Зеленский подчеркнул, что иранские решения в помощь России принесли нашей Украине и многим другим странам масштабные разрушения, а также масштабные человеческие потери. И это, как подчеркнул Зеленский, должно прекратиться.

Иранские решения в помощь россии принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием. Никакого распространения ядерного оружия в современном мире быть не должно. Это нужно подчеркивать. Важно, что есть американская решимость по этому поводу – решимость президента Трампа

- сказал Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что дипломатия должна заработать везде. Как на Ближнем Востоке, в регионе Залива, так и у нас здесь, в Европе, в Украине.

Он отметил, что если путин отвергает все мирные предложения, включая американские, то неудивительно, что их отвергают пока и в Тегеране. Однако все должны почувствовать силу международной солидарности.

"Но все они должны почувствовать, что такое сила международной солидарности и недопустимости любого распространения террора. Реальная и долгосрочная безопасность нужна - действительно надежная безопасность", - резюмировал президент.

Напомним

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Президента США Дональда Трампа, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Глава Белого дома заявил, что "Израиль сейчас намного безопаснее". Но на Иран могут ожидать новые, еще более масштабные атаки.  

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Израиль
Белый дом
Дональд Трамп
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Tesla
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