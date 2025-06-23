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Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути - Зеленський

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Володимир Зеленський засудив іранську підтримку росії, що призвела до руйнувань в Україні, та наголосив на неприпустимості поширення ядерної зброї. Він також зазначив, що дипломатія має працювати усюди, а всі країни мають відчути силу міжнародної солідарності.

Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути, й засудив іранську підтримку росії, яка призвела до масштабних руйнувань і людських втрат в Україні.  Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Глави держави від 22.06.2025 року.

Деталі

Володимир Зеленський наголосив, що іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій Україні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, а також масштабні людські втрати. І це, як підкреслив Зеленський, має припинитись.

Іранські рішення на допомогу росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього – рішучість президента Трампа

- сказав Глава держави.

Зеленський наголосив, що дипломатія має запрацювати всюди. Як на Близькому Сході, у регіоні Затоки, так і у нас тут, в Європі, в Україні.

Він зазначив, що якщо путін відкидає всі мирні пропозиції, включаючи американські, то не дивно, що їх відкидають поки що і в Тегерані. Однак всі мають відчути силу міжнародної солідарності.

"Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору. Реальна й довготривала безпека потрібна - дійсно надійна безпека", - резюмував президент.

Нагадаємо

У ніч проти 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За словами Президента США Дональда Трампа, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Глава Білого дому заявив, що "Ізраїль зараз набагато безпечніший". Але на Іран можуть очікувати нові, ще більш масштабні атаки.  

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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