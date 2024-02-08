"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами
Киев • УНН
В Винницкой области правоохранители задержали 64-летнего мужчину, который пытался незаконно продать автомат Калашникова и патроны к нему.
Правоохранители Винницкой области задержали 64-летнего жителя Гайсинского района, который наладил сбыт автоматического оружия и боеприпасов.
Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Задержали 64-летнего жителя Гайсинского района в ходе проведения специальной операции при попытке реализации им автомата Калашникова с патронами и гранат с запалами
Правоохранителями проведен обыск по месту жительства задержанного: изъято еще пять гранат Ф-1 с запалами, два незарегистрированных ружья, более 1000 патронов и порох.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению источника происхождения оружия и круга лиц, причастных к преступлению.
Напомним,
В Киевской, Винницкой и Закарпатской областях правоохранители обнаружили тайники с российским оружием и взрывчаткой, в частности гранатометы, предназначенные для диверсий.
Четыре из восьми ракет, выпущенных по Селидовому, по предварительным данным, сделаны в КНДР: прокуроры собрали обломки.
На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС08 февраль 2024, 15:37 • 2814 просмотров
"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами
В Винницкой области правоохранители задержали 64-летнего мужчину, который пытался незаконно продать автомат Калашникова и патроны к нему.
На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС
Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.
Над Криворожским районом сбили ракету рф - глава ОВА
Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.
Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения
Украина и Дания подписали декларацию об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения, включая улучшение доступа, регулирование лекарственных средств и борьбу с устойчивостью к противомикробным препаратам.
В Киеве восстановили поврежденную в результате атаки рф теплосеть
Теплосеть, поврежденную в результате российского ракетного обстрела в Днепровском районе Киева 7 февраля, полностью восстановлена.
На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем
Из-за обвала каменной подпорной стенки частично ограничено движение на участке автодороги Н-09 в Раховском районе.
В российском белгороде "хлопок": что известно
Взрывы прогремели в российском белгороде. В минобороны рф подтвердили работу ПВО и заверили, что якобы все снаряды уничтожены.
Россияне дважды ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла в Авдеевке Донецкой области после того, как россия осуществила два ракетных обстрела города.
Украина не признает "приговоров" в рф, работаем над возвращением украинских воинов из плена - Лубинец
Украина не признает незаконных приговоров, вынесенных украинским военнопленным в России, и работает над защитой их прав и возвращением из плена.
Тепло, как в начале апреля: в Киеве новые температурные рекорды
Киев побил температурные рекорды 7 февраля - самый теплый день за всю историю наблюдений, а среднесуточная температура воздуха, по оценкам климатологов, соответствовала 1 апреля.