"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  79231 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  103710 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  108974 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  137856 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  154615 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  182849 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  234039 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  252202 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  233589 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252790 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами

"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 15:42  •  2211 просмотра

Read in English

В Винницкой области правоохранители задержали 64-летнего мужчину, который пытался незаконно продать автомат Калашникова и патроны к нему.

Правоохранители Винницкой области задержали 64-летнего жителя Гайсинского района, который наладил сбыт автоматического оружия и боеприпасов.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Задержали 64-летнего жителя Гайсинского района в ходе проведения специальной операции при попытке реализации им автомата Калашникова с патронами и гранат с запалами

- говорится в сообщении.

Правоохранителями проведен обыск по месту жительства задержанного: изъято еще пять гранат Ф-1 с запалами, два незарегистрированных ружья, более 1000 патронов и порох.

Image

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению источника происхождения оружия и круга лиц, причастных к преступлению.

Напомним,

В Киевской, Винницкой и Закарпатской областях правоохранители обнаружили тайники с российским оружием и взрывчаткой, в частности гранатометы, предназначенные для диверсий.

Четыре из восьми ракет, выпущенных по Селидовому, по предварительным данным, сделаны в КНДР: прокуроры собрали обломки.

На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС08 февраль 2024, 15:37 • 2814 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
severnaya-koreyaСеверная Корея
vinnitsaВинница
kievКиев
"Незаконно продавав зброю": затримано жителя Вінниччини під час реалізації ним автомата Калашникова з набоями
"Illegally selling weapons": Vinnytsia region resident detained for selling Kalashnikov rifle with ammunition
Новости по теме

"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами

В Винницкой области правоохранители задержали 64-летнего мужчину, который пытался незаконно продать автомат Калашникова и патроны к нему.

Криминал и ЧП •   •  2211 просмотра
"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами

На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС

Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.

Криминал и ЧП •   •  2814 просмотра
На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС

Над Криворожским районом сбили ракету рф - глава ОВА

Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.

Война •   •  3835 просмотра
Над Криворожским районом сбили ракету рф - глава ОВА

Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения

Украина и Дания подписали декларацию об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения, включая улучшение доступа, регулирование лекарственных средств и борьбу с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Политика •   •  5505 просмотра
Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения

В Киеве восстановили поврежденную в результате атаки рф теплосеть

Теплосеть, поврежденную в результате российского ракетного обстрела в Днепровском районе Киева 7 февраля, полностью восстановлена.

Война •   •  6368 просмотра
В Киеве восстановили поврежденную в результате атаки рф теплосеть

На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем

Из-за обвала каменной подпорной стенки частично ограничено движение на участке автодороги Н-09 в Раховском районе.

Общество •   •  5210 просмотра
На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем

В российском белгороде "хлопок": что известно

Взрывы прогремели в российском белгороде. В минобороны рф подтвердили работу ПВО и заверили, что якобы все снаряды уничтожены.

Война •   •  8416 просмотра
В российском белгороде "хлопок": что известно

Россияне дважды ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла в Авдеевке Донецкой области после того, как россия осуществила два ракетных обстрела города.

Война •   •  10981 просмотра
Россияне дважды ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: погибла пожилая женщина

Украина не признает "приговоров" в рф, работаем над возвращением украинских воинов из плена - Лубинец

Украина не признает незаконных приговоров, вынесенных украинским военнопленным в России, и работает над защитой их прав и возвращением из плена.

Война •   •  11911 просмотра
Украина не признает "приговоров" в рф, работаем над возвращением украинских воинов из плена - Лубинец

Тепло, как в начале апреля: в Киеве новые температурные рекорды

Киев побил температурные рекорды 7 февраля - самый теплый день за всю историю наблюдений, а среднесуточная температура воздуха, по оценкам климатологов, соответствовала 1 апреля.

Киев •   •  8720 просмотра
Тепло, как в начале апреля: в Киеве новые температурные рекорды