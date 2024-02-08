"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами

Правоохранители Винницкой области задержали 64-летнего жителя Гайсинского района, который наладил сбыт автоматического оружия и боеприпасов.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Задержали 64-летнего жителя Гайсинского района в ходе проведения специальной операции при попытке реализации им автомата Калашникова с патронами и гранат с запалами - говорится в сообщении.

Правоохранителями проведен обыск по месту жительства задержанного: изъято еще пять гранат Ф-1 с запалами, два незарегистрированных ружья, более 1000 патронов и порох.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению источника происхождения оружия и круга лиц, причастных к преступлению.

Напомним,

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