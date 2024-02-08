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"Незаконно продавав зброю": затримано жителя Вінниччини під час реалізації ним автомата Калашникова з набоями

"Незаконно продавав зброю": затримано жителя Вінниччини під час реалізації ним автомата Калашникова з набоями

Київ • УНН

 • 23254 перегляди

У Вінницькій області правоохоронці затримали 64-річного чоловіка, який намагався незаконно продати автомат Калашникова та набої до нього.

Правоохоронці Вінницької області затримали 64-річного жителя Гайсинського району, який налагодив збут автоматичної зброї та боєприпасів.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Затримали 64-річного жителя Гайсинського району в ході проведення спеціальної операції під час спроби реалізації ним автомата Калашникова з набоями та гранат із запалами

– ідеться у повідомленні.

Правоохоронцями проведено обшук за місцем проживання затриманого: вилучено ще п’ять гранат Ф-1 із запалами, дві незареєстровані рушниці, понад 1000 набоїв та порох.

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Наразі тривають заходи щодо встановлення джерела походження зброї та кола осіб причетних до злочину.

Нагадаємо

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