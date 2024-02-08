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Три схрони із російською зброєю та вибухівкою виявили у 3 областях: поблизу Києва знайшли гранатомети ворожих ДРГ

Три схрони із російською зброєю та вибухівкою виявили у 3 областях: поблизу Києва знайшли гранатомети ворожих ДРГ

Київ • УНН

 • 29062 перегляди

У Київській, Вінницькій та Закарпатській областях правоохоронці виявили схованки з російською зброєю та вибухівкою, зокрема гранатомети, призначені для диверсій.

Правоохоронці виявили три схрони з російською зброєю та вибухівкою на Київщині, Вінниччині та в Закарпатській області. Серед вилученого були гранатомети ворожих ДРГ поблизу Києва. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки виявила у різних регіонах України три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Один з них рашисти залишили під час втечі з Київщини, щоб потім сховане озброєння могли використовувати російські ДРГ

- йдеться у повідомленні СБУ.

Ще один тайник із засобами ураження, облаштований рецидивістом, що намагався продати їх криміналітету на заході України.

Серед вилученого – арсенал російських гранатометів, понад 15 кг вибухівки з електродетонаторами та автоматична зброя.

Так, на Київщині співробітники СБУ виявили в Бучанському районі добре замаскований схрон із озброєнням російського виробництва.

Тайник був облаштований під підлогою покинутої будівлі в одному із селищ поблизу столиці.

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У схованці правоохоронці знайшли 5 гранатометів, у тому числі протитанкових, 12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.

Як зазначається, схрон з бойовими засобами ураження обладнали рашисти ще у період окупації населеного пункту. Однак під час втечі загарбників з Київщини вони залишили тайник для російських диверсійно-розвідувальних груп.

За наявними даними, ворожі ДРГ планували використати сховане озброєння для вчинення диверсій на території столичного регіону, вказали в СБУ.

Крім того, у Закарпатській області правоохоронці викрили кримінальника, який відбуває покарання у виправній установі за незаконний збут зброї. Як встановило розслідування, до арешту зловмисник заховав арсенал засобів ураження поблизу місцевого кар’єру.

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Перебуваючи за ґратами, він намагався продати приховане озброєння через власні зв’язки.

Були вилучені - велика партія тротилу і пластиду з електродетонаторами, 7 бойових гранат та ⁠майже 600 набоїв до стрілецької зброї.

Крім того, на Вінниччині затримано торгівця зброєю, який хотів продати криміналітету російський автомат Калашникова, понад тисячу набоїв та десяток бойових гранат.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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