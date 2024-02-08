Три схрони із російською зброєю та вибухівкою виявили у 3 областях: поблизу Києва знайшли гранатомети ворожих ДРГ

Правоохоронці виявили три схрони з російською зброєю та вибухівкою на Київщині, Вінниччині та в Закарпатській області. Серед вилученого були гранатомети ворожих ДРГ поблизу Києва. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки виявила у різних регіонах України три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Один з них рашисти залишили під час втечі з Київщини, щоб потім сховане озброєння могли використовувати російські ДРГ - йдеться у повідомленні СБУ.

Ще один тайник із засобами ураження, облаштований рецидивістом, що намагався продати їх криміналітету на заході України.

Серед вилученого – арсенал російських гранатометів, понад 15 кг вибухівки з електродетонаторами та автоматична зброя.

Так, на Київщині співробітники СБУ виявили в Бучанському районі добре замаскований схрон із озброєнням російського виробництва.

Тайник був облаштований під підлогою покинутої будівлі в одному із селищ поблизу столиці.

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У схованці правоохоронці знайшли 5 гранатометів, у тому числі протитанкових, 12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.

Як зазначається, схрон з бойовими засобами ураження обладнали рашисти ще у період окупації населеного пункту. Однак під час втечі загарбників з Київщини вони залишили тайник для російських диверсійно-розвідувальних груп.

За наявними даними, ворожі ДРГ планували використати сховане озброєння для вчинення диверсій на території столичного регіону, вказали в СБУ.

Крім того, у Закарпатській області правоохоронці викрили кримінальника, який відбуває покарання у виправній установі за незаконний збут зброї. Як встановило розслідування, до арешту зловмисник заховав арсенал засобів ураження поблизу місцевого кар’єру.

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Перебуваючи за ґратами, він намагався продати приховане озброєння через власні зв’язки.

Були вилучені - велика партія тротилу і пластиду з електродетонаторами, 7 бойових гранат та ⁠майже 600 набоїв до стрілецької зброї.

Крім того, на Вінниччині затримано торгівця зброєю, який хотів продати криміналітету російський автомат Калашникова, понад тисячу набоїв та десяток бойових гранат.