Три схрона с российским оружием и взрывчаткой обнаружили в 3 областях: под Киевом нашли гранатометы вражеских ДРГ

Правоохранители обнаружили три схрона с российским оружием и взрывчаткой в Киевской области, Винницкой области и в Закарпатской области. Среди изъятого были гранатометы вражеских ДРГ под Киевом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности обнаружила в разных регионах Украины три схрона с оружием и боеприпасами оккупантов. Один из них рашисты оставили во время бегства из Киевской области, чтобы потом спрятанное вооружение могли использовать российские ДРГ - говорится в сообщении СБУ.

Еще один тайник со средствами поражения, обустроенный рецидивистом, который пытался продать их криминалитету на западе Украины.

Среди изъятого - арсенал российских гранатометов, более 15 кг взрывчатки с электродетонаторами и автоматическое оружие.

Так, на Киевщине сотрудники СБУ обнаружили в Бучанском районе хорошо замаскированный схрон с вооружением российского производства.

Тайник был обустроен под полом заброшенного здания в одном из поселков вблизи столицы.

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В тайнике правоохранители нашли 5 гранатометов, в том числе противотанковых, 12 боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГО.

Как отмечается, схрон с боевыми средствами поражения оборудовали рашисты еще в период оккупации населенного пункта. Однако во время бегства захватчиков с Киевщины они оставили тайник для российских диверсионно-разведывательных групп.

По имеющимся данным, вражеские ДРГ планировали использовать спрятанное вооружение для совершения диверсий на территории столичного региона, указали в СБУ.

Кроме того, в Закарпатской области правоохранители разоблачили уголовника, который отбывает наказание в исправительном учреждении за незаконный сбыт оружия. Как установило расследование, до ареста злоумышленник спрятал арсенал средств поражения вблизи местного карьера.

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Находясь за решеткой, он пытался продать скрытое вооружение через собственные связи.

Были изъяты - крупная партия тротила и пластида с электродетонаторами, 7 боевых гранат и почти 600 патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, в Винницкой области задержан торговец оружием, который хотел продать криминалитету российский автомат Калашникова, более тысячи патронов и десяток боевых гранат.