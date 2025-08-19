"Незаконно оформляли инвалидность": экс-глава Центральной МСЭК Марунич и его сообщники получили подозрения

Бывший глава Центральной МСЭК Минздрава Украины и семеро его сообщников подозреваются в злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Они незаконно оформили инвалидность по меньшей мере 14 гражданам, что привело к выплатам более 2,8 млн грн из госбюджета.