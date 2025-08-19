"Незаконно оформляли инвалидность": экс-глава Центральной МСЭК Марунич и его сообщники получили подозрения
Бывший глава Центральной МСЭК Минздрава Украины и семеро его сообщников подозреваются в злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Они незаконно оформили инвалидность по меньшей мере 14 гражданам, что привело к выплатам более 2,8 млн грн из госбюджета.
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины и семерым его сообщникам в злоупотреблениях служебным положением. По данным следствия, они систематически выдавали справки об инвалидности гражданам, которые фактически не имели на это правовых оснований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным УНН, подозрение получил бывший главный врач ГУ "ЦМСЭК Минздрава Украины" Владимир Марунич.
Также подозрение вручили его заместительнице — ныне действующей адвокату, врачу и четырем членам комиссии, а также одному из семейных врачей КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киева".
По данным следствия, участники группы изготавливали и регистрировали заведомо поддельные направления врачебно-консультативных комиссий и на их основании устанавливали инвалидность отдельным лицам. Официальные документы подписывались и заверялись печатью ЦМСЭК, после чего лица приобретали право на социальные льготы и выплаты
Таким методом, в 2024–2025 годах незаконным способом инвалидность была оформлена по меньшей мере для 14 граждан.
"На основании этих решений Пенсионный фонд Украины осуществил выплаты на сумму более 2,8 млн грн, чем нанесен ущерб государственному бюджету", - добавили в ОГП.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины – организация и злоупотребление служебным положением в составе организованной группы; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины – организация и служебный подлог.
Подготовлено ходатайство об избрании мер пресечения для всех подозреваемых.
Отмечается, что в рамках следствия устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности, а также проверяется круг граждан, получивших справки об инвалидности без законных оснований.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности НПУ.
В ежегодной декларации Владимира Марунича за 2024 год указана зарплата в размере 313 010 грн, пенсия – 175 541 грн, другие доходы – 12 805 грн. Наличными у Марунича указано 220 000 грн и 45 500 долл. На банковских счетах – 110 902 грн. Марунич отмечал, что имеет квартиру площадью 78,3 кв.м, стоимость не указал. Приобретена в 2015 году. Также имеет земельный участок площадью 17700 кв.м. Приобретен в 2015 году, стоимость также не указана.
Он владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 2010 года стоимостью 400 000 грн, который приобрел в октябре 2024 года.
