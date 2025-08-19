"Незаконно оформлювали інвалідність": ексголова Центральної МСЕК Марунич та його спільники отримали підозри

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України та сімом його спільникам в зловживаннях службовим становищем. За даними слідства, вони систематично видавали довідки про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це правових підстав. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними УНН, підозру отримав колишній головний лікар ДЗ "ЦМСЕК МОЗ України" Володимир Марунич.

Також підозру вручили його заступниці — наразі діючій адвокатці, лікарці та чотирьом членам комісії, а також одному із сімейних лікарів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва".

За даними слідства, учасники групи виготовляли та реєстрували завідомо підроблені направлення лікарсько-консультативних комісій і на їх підставі встановлювали інвалідність окремим особам. Офіційні документи підписувалися та завірялися печаткою ЦМСЕК, після чого особи набували права на соціальні пільги та виплати - розповіли в прокуратурі.

Таким методом, в 2024–2025 роках у незаконний спосіб інвалідність була оформлена щонайменше для 14 громадян.

"На підставі цих рішень Пенсійний фонд України здійснив виплати на суму понад 2,8 млн грн, чим завдано шкоди державному бюджету", - додали в ОГП.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України – організація та зловживання службовим становищем у складі організованої групи; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України – організація та службове підроблення.

Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів для усіх підозрюваних.

Зазначається, що у межах слідства встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності, а також перевіряється коло громадян, що отримали довідки про інвалідність без законних підстав.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Доповнення

У щорічній декларації Володимира Марунича за 2024 рік вказана зарплата у розмірі 313 010 грн, пенсія – 175 541 грн, інші доходи –12 805 грн. Готівкою в Марунича вказано 220 000 грн та 45 500 дол. На банківських рахунках – 110 902 грн. Марунич зазначав, що має квартиру площею 78,3 кв.м, вартість не вказав. Придбана у 2015 році. Також має земельну ділянку площею 17700 кв.м. Придбана у 2015 році, вартість також не вказана.

Він володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 2010 року вартістю 400 000 грн, який придбав у жовтні 2024 року.

