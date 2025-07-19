Непогода оставила без света часть жителей в 9 областях

Непогода вызвала обесточивания в 9 областях, сообщили в субботу местные власти и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

По информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь) обесточены 183 населенных пункта в 8 областях (Хмельницкая - 50, Черниговская - 36, Сумская - 30, Днепропетровская - 27, Киевская - 15, Черкасская - 14, Кировоградская - 10, Черновицкая - 1). - указали в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения, как указано, привлечены бригады облэнерго.

В то же время, как сообщил вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, по информации АО "Полтаваоблэнерго", из-за сложных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Полтавской и Гадячской ТГ. "Без света - 81 юридический и 1186 бытовых потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут в соцсетях.

Как уточнила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, из-за ночной непогоды в Полтавской громаде остались без электроснабжения 749 бытовых и 29 юридических абонентов. "Аварийные бригады "Полтаваоблэнерго" работают на месте. Ожидаем восстановления питания после 14:00", - указала она.

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