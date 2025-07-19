Негода залишила без світла частину жителів у 9 областях

Негода викликала знеструмлення у 9 областях, повідомили у суботу місцева влада та у ДСНС України, пише УНН.

За інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), знеструмлено 183 населені пункти в 8 областях (Хмельницька - 50, Чернігівська - 36, Сумська - 30, Дніпропетровська - 27, Київська - 15, Черкаська - 14, Кіровоградська - 10 Чернівецька - 1) - вказали у ДСНС.

До відновлення електропостачання, як вказано, залучено бригади обленерго.

Водночас, як повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут, за інформацією АТ "Полтаваобленепго", через складні погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії в 12 населених пунктах Полтавської та Гадяцької ТГ. "Без світла - 81 юридичний та 1186 побутових споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - написав Когут у соцмережах.

Як уточнила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова, через нічну негоду у Полтавській громаді залишилася без електропостачання 749 побутових і 29 юридичних абонентів. "Аварійні бригади "Полтаваобленерго" працюють на місці. Очікуємо відновлення живлення після 14:00", - зазначила вона.

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