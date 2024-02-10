Немецкие генералы тайно приезжали в Киев в день отставки Залужного - Bild
Два высокопоставленных немецких генерала посетили Украину 8 февраля, где встретились с Валерием Залужным, главнокомандующим Вооруженных сил Украины, который был уволен в отставку в тот же день.
Приват24 ночью остановят на четыре часа для проведения регламентных работ
ПриватБанк объявил, что 11 февраля будет проводить плановое техническое обслуживание сервисов "Приват24" с 1 часа ночи до 5 часов утра, временно отключив на это время мобильное приложение и веб-версию.
Якобы для оцифровки: оккупационные власти Новой Каховки вывезли архивы пенсионного фонда в оккупированный Геническ
Оккупационные власти Новой Каховки Херсонской области вывезли пенсионные архивы в оккупированный Геническ для якобы оцифровки. В архиве было более 20 тыс. пенсионных дел.
Зеленский и Макрон обсудили подготовку соглашения о безопасности между Украиной и Францией
Зеленский и Макрон обсудили подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины и поблагодарили Францию за создание артиллерийской коалиции для предоставления Украине артиллерийских систем и боеприпасов.
Starlink у российских оккупантов: покупают "втемную", используют на линии фронта, а отключить трудно или вовсе невозможно
российские оккупанты начали использовать терминалы Starlink, приобретенные через третьи страны, хотя SpaceX заявляет, что расследует подозрения в несанкционированном использовании.
За сутки враг дважды атаковал Херсонщину с авиации, сбрасывая управляемые авиабомбы и авиационные ракеты - Силы обороны юга
Силы обороны сообщили, что противник совершил 2 авиаудара с использованием управляемых и неуправляемых боеприпасов, запустил 47 беспилотников, включая 1 ударный БПЛА, сбросил 30 бомб с различных БПЛА, а также 5 раз применил артиллерию, попав в несколько населенных пунктов, в результате чего погиб 1 мирный житель и 5 получили ранения.
Атаковал украинский дрон: на Херсонщине с воздуха взорвали дом гауляйтера - Центр журналистских расследований
Украинский беспилотник атаковал и повредил дом местного гауляйтера села Новая Маячка в Херсонской области, но он остался жив.
Обгоревшие тела семерых погибших в Харькове переданы на судмедэкспертизу - глава ОГА
Судебно-медицинские эксперты проведут анализ ДНК, чтобы идентифицировать 7 человек, погибших во время ночного нападения в Харькове, в результате которого их тела сильно обгорели.
В Харькове продолжается ликвидация последствий ракетной атаки и пожара на нефтебазе: более 1000 потребителей ждут света
Более 1000 потребителей в Харькове все еще остаются без света после того, как российский ракетный обстрел попал в нефтебазу, вызвав пожар, над ликвидацией последствий которого работают специалисты.
Партизаны "слили" координаты складов боеприпасов, горючего и техники, которыми пользуются оккупанты на крымском аэродроме "Новофедоровка"
Украинские партизаны разведали месторасположение складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов на военном аэродроме "Новофедоровка" во временно оккупированном Крыму.