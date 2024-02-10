Немецкие генералы тайно приезжали в Киев в день отставки Залужного - Bild

В четверг, 8 февраля, в Киев тайно прибыли высокопоставленные немецкие генералы - генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Генералов пригласил в Украину Валерий Залужный, который в тот же день был уволен. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

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Как пишет издание, высокопоставленные немецкие военные прибыли в Украину, они были замечены в столичном отеле. В ответ на запрос BILD Минобороны Германии подтвердило украинский визит Генерального инспектора Бундесвера генерала Брейера Карстена и генерал-майора Кристиана Фройдинга.

Отмечается, что генералов пригласил Валерий Залужный, который был уволен в тот же день вечером. Издание отмечает, что целью визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных потребностях и будущих военных вызовах".

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал США и европейцев работать вместе для поддержки Украины, и подчеркнул, что если это не будет сделано, жители многих стран проснутся в угрожающем и непредсказуемом мире, хуже чем во времена холодной войны.

The Economist: Увольнение Валерия Залужного - новый решающий этап в войне