The Economist: Увольнение Валерия Залужного - новый решающий этап в войне

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  122754 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  128751 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  128684 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  156227 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  166927 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  189646 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  237556 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  254651 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234608 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

The Economist: Увольнение Валерия Залужного - новый решающий этап в войне

Увольнение Зеленским генерала Залужного и назначение генерала Сырского означает новый решающий этап в войне и риски допустить ошибки.

Война •   •  2939 просмотра
The Economist: Увольнение Валерия Залужного - новый решающий этап в войне

В России пожар и взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, очевидцы пишут о звуках дронов

Очевидцы сообщают, что во время пожара на Ильичевском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России 9 февраля они слышали беспилотники и взрывы.

Война •   •  7149 просмотра
В России пожар и взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, очевидцы пишут о звуках дронов

Foreign Affairs: Киев покорил российский флот, как это удалось сделать

Украина получила контроль над Черным морем, уничтожив 9 крупных российских кораблей, обезопасив пути экспорта зерна и усложнив российские поставки в Крым.

Война •   •  6858 просмотра
Foreign Affairs: Киев покорил российский флот, как это удалось сделать

Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах

Министерство юстиции заявило, что хотя Байден непреднамеренно хранил секретные документы у себя дома, ему не будет предъявлено уголовных обвинений.

Новости Мира •   •  7228 просмотра
Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах

Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

Такер Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид во время поездки в Москву, где он также взял интервью у Владимира Путина.

Политика •   •  7419 просмотра
Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила уладить разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и начальником Генштаба ВСУ Залужным из-за намерения Зеленского уволить генерала.

Война •   •  9670 просмотра
Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного

На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ

Руководителю предприятия во Львовской области предъявлено обвинение в растрате почти 1 млн грн бюджетных средств, предназначенных для внутренне перемещенных лиц.

Криминал и ЧП •   •  6645 просмотра
На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ

Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины

Министры торговли Канады и Финляндии обсудили свою решительную приверженность поддержке восстановления и реконструкции Украины путем сотрудничества в сфере перехода к зеленой экономике и ответственной добычи критически важных полезных ископаемых.

Экономика •   •  8980 просмотра
Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины

Украинские прыгуны в воду завоевали бронзовые награды Чемпионата мира

Украинская команда по прыжкам в воду в составе Алексея Середы и Кирилла Болюха завоевала бронзовые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, Катар.

Спорт •   •  7543 просмотра
Украинские прыгуны в воду завоевали бронзовые награды Чемпионата мира

"Шахеды" ударили по Харьковщине, возник пожар

Российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в городе Змиев Харьковской области, вызвав пожар, но никто не пострадал.

Война •   •  10424 просмотра
"Шахеды" ударили по Харьковщине, возник пожар