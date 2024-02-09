The Economist: Увольнение Валерия Залужного - новый решающий этап в войне

Зеленский сменил Валерия Залужного на Александра Сырского в должности командующего вооруженными силами. Это знаменует собой новый и решающий этап в войне, во время которого господин Зеленский рискует ошибиться. Такое мнение высказал журнал The Economist. Комментируя кадровые перестановки в Украине, передает УНН.

Детали

Разногласия между Зеленским и Залужным начали ярко проявляться, когда российская и украинская армии окопались, а линии фронта замерли. Тогда трения в их взаимоотношениях начали наносить вред.

Ни для кого не секрет, что по мере ухудшения их отношений двое мужчин также начали расходиться относительно того, что делать на поле боя. Господин Зеленский и его администрация возложили ответственность за прошлогоднее неудачное контрнаступление на генерала Залужного. Они хотели, чтобы украинская армия подготовилась к дальнейшим атакам, и давили на него, чтобы он разработал планы битвы и взял на себя непопулярное бремя мобилизации дополнительных войск пишет издание.

Генерал отверг их аргументы. Он отметил, что его осторожность после провала начального штурма привела к тому, что спас жизненно важные войска и оборудование. Он утверждал, что не мог спланировать следующее контрнаступление, если не знал, какие ресурсы имеет. Он сказал, что политики должны мобилизовать общество.

В этих обстоятельствах было правильно, что генерал ушел. В демократии вооруженные силы должны быть подчинены политикам. Авторитет генерала Залужного как главнокомандующего уже был смертельно подорван слухами о его увольнении. Чем дольше господин Зеленский казался слишком слабым, чтобы его уволить, тем больше страдал и его собственный авторитет. Вопрос в том, куда это заведет президента и нового командующего Сирского.

Дополнение

Одним из рисков для господина Зеленского будет недовольство в армии. Генерал Сырский имеет репутацию человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если цена людей и машин высока. Одни хвалят его профессионализм, другие говорят, что он наводит ужас на подчиненных и управляет страхом. пишут журналисты

Важнейшим вопросом является то, сможет ли господин Зеленский получить выгоду от увольнения генерала Залужного, чтобы изменить свое видение войны. Сегодня он все еще публично придерживается своего обещания, что Украина вернет каждый дюйм земли, оккупированный российскими войсками, даже если он частным образом знает, что это произойдет нескоро.

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