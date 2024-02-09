The Economist: Звільнення Валерія Залужного – новий вирішальний етап у війні

Зеленський змінив Валерія Залужного на Олександра Сирського на посаді командувача збройними силами. Це знаменує собою новий і вирішальний етап у війні, під час якого пан Зеленський ризикує помилитися. Таку думку висловив журнал The Economist. Коментуючи кадрові перестановки в Україні, передає УНН.

Деталі

Розбіжності між Зеленським та Залужним почали яскраво проявлятится, коли російська та українська армії окопалися, а лінії фронту завмерли. Тоді тертя в їхніх взаєминах почали завдавати шкоди.

Ні для кого не секрет, що в міру погіршення їхніх стосунків двоє чоловіків також почали розходитися щодо того, що робити на полі бою. Пан Зеленський та його адміністрація поклали відповідальність за минулорічний невдалий контрнаступ на генерала Залужного. Вони хотіли, щоб українська армія підготувалася до подальших атак, і тиснули на нього, щоб він розробив плани битви й узяв на себе непопулярний тягар мобілізації додаткових військ пише видання.

Генерал відкинув їхні аргументи. Він зауважив, що його обережність після провалу початкового штурму призвела до того, що врятував життєво важливі війська та обладнання. Він стверджував, що не міг спланувати наступний контрнаступ, якщо не знав, які ресурси має. Він сказав, що політики повинні мобілізувати суспільство.

За цих обставин було правильно, що генерал пішов. У демократії збройні сили мають бути підпорядковані політикам. Авторитет генерала Залужного як головнокомандувача вже був смертельно підірваний чутками про його звільнення. Чим довше пан Зеленський здавався надто слабким, щоб його звільнити, тим більше страждав і його власний авторитет. Питання в тому, куди це заведе президента та нового командувача Сирського.

Доповнення

Одним із ризиків для пана Зеленського буде невдоволення в армії. Генерал Сирський має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо ціна людей і машин висока. Одні хвалять його професіоналізм, інші кажуть, що він наводить жах на підлеглих і керує страхом. пишуть журналісти

Найважливішим питанням є те, чи зможе пан Зеленський отримати вигоду від звільнення генерала Залужного, щоб змінити своє бачення війни. Сьогодні він все ще публічно дотримується своєї обіцянки, що Україна поверне кожен дюйм землі, окупований російськими військами, навіть якщо він приватно знає, що це станеться нескоро.

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