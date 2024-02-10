Німецькі генерали таємно приїжджали до Києва у день відставки Залужного – Bild

У четвер, 8 лютого, до Києва таємно прибули високопоставлені німецькі генерали - генерал-майор Крістіан Фройдінг та генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр. Генералів запросив до України Валерій Залужний, якого в той же день було звільнено. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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Як пише видання, високопоставлені німецькі військові прибули до України, їх було помічено у столичному готелі. У відповідь на запит BILD Міноборони Німеччини підтвердило український візит Генерального інспектора Бундесверу генерала Брейера Карстена та генерал-майор Крістіана Фройдінга.

Зазначається, що генералів запросив Валерій Залужний, якого було звільнено того ж дня ввечері. Видання зазначає, що метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики".

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав США та європейців працювати разом для підтримки України, і наголосив, що якщо це не буде зроблено, мешканці багатьох країн прокинуться у загрозливому та непередбачуваному світі, гірше ніж за часів холодної війни.

The Economist: Звільнення Валерія Залужного – новий вирішальний етап у війні