Нефть резко подорожала из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть продолжили рост после крупнейшего скачка примерно за месяц из-за неопределенности относительно переговоров между США и Ираном. Инвесторы опасаются, что конфликт вокруг Ормузского пролива может привести к длительным перебоям в поставках энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Августовские фьючерсы на нефть Brent торговались вблизи 95 долларов за баррель после роста на 4,2% в ходе предыдущей сессии. Американская нефть WTI стоила менее 92 долларов за баррель. Толчком к подорожанию стали сообщения о том, что Тегеран якобы прекратил переговоры с Вашингтоном в знак протеста против израильских ударов в Ливане.

Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются "быстрыми темпами"

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс продолжается. По его словам, меморандум о взаимопонимании по повторному открытию Ормузского пролива может быть подписан уже на следующей неделе, хотя сторонам еще необходимо согласовать несколько ключевых вопросов. Неопределенность относительно будущего соглашения продолжает влиять на нефтяной рынок.

Дополнительную обеспокоенность вызвали сообщения иранского агентства Tasnim о том, что Тегеран и его союзники рассматривают возможность полного закрытия Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов. Оба маршрута являются критически важными для мировой торговли нефтью, поэтому любые ограничения могут вызвать новый рост цен на энергоносители и усилить инфляционное давление в мире.

