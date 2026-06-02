Нефть резко подорожала из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана

$44.2751.55
ukenru
04:30 • 1166 просмотра
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВДPhotoVideo
04:25 • 2530 просмотра
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo
23:28 • 28714 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 30882 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 41008 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 36335 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 75058 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 51327 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 47914 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 62384 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
69%
752мм
Популярные новости
путин в кремле собрал совещание из-за "удара по Старобельску" и снова пригрозил Украине "неотвратимым" наказанием1 июня, 18:45 • 23077 просмотра
россия осуществляет комбинированную атаку: запущены ракеты «Калибр», баллистика и десятки дронов по Украине23:04 • 18703 просмотра
В Киеве уже 4 пострадавших после массированной атаки РФ, горят поликлиника и дома00:40 • 14907 просмотра
В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВАPhoto00:44 • 14503 просмотра
Киев затянуло едким дымом после массированной российской атакиVideo01:56 • 11521 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 33752 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 35690 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 75047 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 69221 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 81679 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Кирилл Буданов
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Иран
Ливан
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне03:45 • 2348 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 25727 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 62203 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 57474 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 77218 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Truth Social
Фильм

Нефть резко подорожала из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Цены на нефть выросли из-за риска закрытия Ормузского пролива и переговоров США с Ираном. Стоимость барреля Brent достигла отметки в 95 долларов.

Нефть резко подорожала из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть продолжили рост после крупнейшего скачка примерно за месяц из-за неопределенности относительно переговоров между США и Ираном. Инвесторы опасаются, что конфликт вокруг Ормузского пролива может привести к длительным перебоям в поставках энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Августовские фьючерсы на нефть Brent торговались вблизи 95 долларов за баррель после роста на 4,2% в ходе предыдущей сессии. Американская нефть WTI стоила менее 92 долларов за баррель. Толчком к подорожанию стали сообщения о том, что Тегеран якобы прекратил переговоры с Вашингтоном в знак протеста против израильских ударов в Ливане.

Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются "быстрыми темпами"01.06.26, 21:34 • 2486 просмотров

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс продолжается. По его словам, меморандум о взаимопонимании по повторному открытию Ормузского пролива может быть подписан уже на следующей неделе, хотя сторонам еще необходимо согласовать несколько ключевых вопросов. Неопределенность относительно будущего соглашения продолжает влиять на нефтяной рынок.

Дополнительную обеспокоенность вызвали сообщения иранского агентства Tasnim о том, что Тегеран и его союзники рассматривают возможность полного закрытия Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов. Оба маршрута являются критически важными для мировой торговли нефтью, поэтому любые ограничения могут вызвать новый рост цен на энергоносители и усилить инфляционное давление в мире.

ОПЕК+ предупредили о длительных последствиях блокады Ормузского пролива02.06.26, 02:15 • 2240 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Выборы в США
Электроэнергия
Bloomberg News
Израиль
Ливан
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран