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Financial Times

Нефть дорожает на фоне надежд на летний спрос, несмотря на проблемы в экономике в целом

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Цены на нефть выросли в среду благодаря ожиданиям устойчивого летнего спроса в США и Китае. Фьючерсы на Brent и WTI выросли, переломив двухдневное падение.

Нефть дорожает на фоне надежд на летний спрос, несмотря на проблемы в экономике в целом

Цены на нефть выросли в среду, чему способствовали ожидания устойчивого летнего спроса со стороны двух крупнейших мировых потребителей, США и Китая, хотя рост был ограничен осторожностью аналитиков относительно общей экономической ситуации, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цены колебались в узком диапазоне, на фоне того, как признаки устойчивого спроса, обусловленные ростом пассажиропотока в Северном полушарии летом, конкурировали с опасениями, что пошлины США на товары торговых партнеров замедлят экономический рост и потребление топлива.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 13 центов, или 0,2%, до 68,84 доллара за баррель на 04:11 по Гринвичу (07:11 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 25 центов, или на 0,4%, до 66,77 доллара.

Это переломило двухдневное падение, на фоне того, как рынок приуменьшал вероятность перебоев с поставками после угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлину на закупку российской нефти.

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Крупнейшие производители нефти указывают на признаки улучшения экономического роста во второй половине года, тогда как данные из Китая демонстрируют устойчивый рост.

"Высокий сезонный спрос сейчас обеспечивает рост цен на нефть, на фоне того, как летние поездки и промышленная активность достигают пика", - отмечают аналитики LSEG в своей публикации.

"Рост потребления бензина, особенно в США в период празднования Дня независимости, сигнализирует о высоком спросе на топливо, помогая компенсировать негативное влияние роста запасов и опасений относительно пошлин", - говорится в записке.

Данные по Китаю показали замедление роста во втором квартале, но меньше, чем ожидалось, частично из-за предварительной закупки, чтобы обойти американские пошлины. Это ослабило некоторые опасения относительно экономики крупнейшего в мире импортера нефти.

Данные также показали, что перевалка нефти в Китае в июне выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о росте спроса на топливо.

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Однако некоторые аналитики считали рост цен временным.

Стабилизация рынка нефти после двух волатильных сессий во многом стала результатом умеренной технической коррекции, а не каких-либо существенных изменений фундаментальных факторов, отметила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Инвесторам следует следить за ожиданиями относительно инфляции и процентных ставок в США, поскольку постоянное стремление Трампа к более широким пошлинам может привести к инфляции и снижению спроса на топливо в среднесрочной перспективе", - добавила она.

Сачдева отметила, что прогноз ОПЕК остается более оптимистичным, указав на опубликованный во вторник ежемесячный отчет картеля, в котором прогнозируется улучшение состояния мировой экономики во второй половине года, что повышает перспективы спроса на нефть.

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Бразилия, Китай и Индия превосходят ожидания, тогда как США и ЕС восстанавливаются после прошлого года, добавила она.

"Технические показатели могут принести краткосрочное облегчение, но в целом рынку не хватает импульса", - добавила Сачдева.

"Пока не появится ясность относительно мирового роста, направлений политики и восстановления реального спроса, особенно со стороны Азии, рынок нефти, похоже, будет дрейфовать в сторону", - указала она.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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