Нафта дорожчає на тлі сподівань на літній попит попри проблеми в економіці загалом

Ціни на нафту зросли в середу, чому сприяли очікування стійкого літнього попиту з боку двох найбільших світових споживачів, США та Китаю, хоча зростання було обмежене обережністю аналітиків щодо загальної економічної ситуації, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ціни коливалися у вузькому діапазоні, на тлі того, як ознаки сталого попиту, зумовлені зростанням пасажиропотоку в Північній півкулі влітку, конкурували з побоюваннями, що мита США на товари торгових партнерів уповільнять економічне зростання та споживання палива.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 13 центів, або 0,2%, до 68,84 долара за барель на 04:11 за Гринвічем (07:11 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 25 центів, або на 0,4%, до 66,77 долара.

Це переломило дводенне падіння, на тлі того, як ринок применшував ймовірність перебоїв із постачаннями після погрози президента США Дональда Трампа запровадити мито на закупівлю російської нафти.

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Найбільші виробники нафти вказують на ознаки покращення економічного росту у другій половині року, тоді як дані з Китаю демонструють стійке зростання.

"Високий сезонний попит наразі забезпечує зростання цін на нафту, на тлі того, як літні поїздки та промислова активність досягають піку", - зазначають аналітики LSEG у своїй дописі.

"Зростання споживання бензину, особливо у США у період святкування Дня незалежності, сигналізує про високий попит на паливо, допомагаючи компенсувати негативний вплив зростання запасів та побоювань щодо мит", - ідеться у записці.

Дані щодо Китаю показали уповільнення зростання у другому кварталі, але менше, ніж очікувалося, частково через попередню закупівлю, щоб обійти американські мита. Це послабило деякі побоювання щодо економіки найбільшого у світі імпортера нафти.

Дані також показали, що перевалювання нафти в Китаї в червні зросло на 8,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про зростання попиту на пальне.

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Проте деякі аналітики вважали зростання цін тимчасовим.

Стабілізація ринку нафти після двох волатильних сесій багато в чому стала результатом помірної технічної корекції, а не якихось суттєвих змін фундаментальних факторів, зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

"Інвесторам слід стежити за очікуваннями щодо інфляції та процентних ставок у США, оскільки постійне прагнення Трампа до ширших мит може призвести до інфляції та зниження попиту на пальне в середньостроковій перспективі", - додала вона.

Сачдева зазначила, що прогноз ОПЕК залишається оптимістичнішим, вказавши на опублікований у вівторок щомісячний звіт картелю, у якому прогнозується поліпшення стану світової економіки в другій половині року, що підвищує перспективи попиту на нафту.

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Бразилія, Китай та Індія перевершують очікування, тоді як США та ЄС відновлюються після минулого року, додала вона.

"Технічні показники можуть принести короткострокове полегшення, але в цілому ринку не вистачає імпульсу", - додала Сачдева.

"Поки не з'явиться ясність щодо світового зростання, напрями політики та відновлення реального попиту, особливо з боку Азії, ринок нафти, схоже, дрейфуватиме вбік", - вказала вона.