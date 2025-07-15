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Казахстан збільшив видобуток нафти на 11,6%, перевищивши квоти, встановлені ОПЕК - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1938 перегляди

Казахстан збільшив видобуток нафти на 11,6% у першій половині 2025 року, досягнувши 49,9 мільйона тонн, що перевищує квоти ОПЕК+. Країна не планує виходити з ОПЕК+, попри труднощі з дотриманням квот через розширення родовища Тенгіз.

Казахстан збільшив видобуток нафти на 11,6%, перевищивши квоти, встановлені ОПЕК - ЗМІ

В Казахстані видобуток нафти в першій половині 2025 року зріс приблизно на 11,6% до 49,9 мільйона метричних тонн порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Але країна не планує виходити з групи провідних світових виробників нафти ОПЕК+.  Про це повідомляє Reuters з посиланням на казахстанських високопосадовців, пише УНН.

Деталі

Центральноазіатська республіка постійно перевищує квоти, встановлені ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та інших виробників на чолі з росією, що викликає обурення деяких членів блоку.

Міністр енергетики Ерлан Аккенженов заявив у вівторок, що Казахстан експортував 39,6 мільйона тонн нафти (1,64 мільйона барелів на день), тоді як очікується, що експорт цього року становитиме 70,5 мільйона тонн.

Країни ОПЕК+ заявили про збільшення видобутку нафти на 548 тисяч барелів за добу у серпні05.07.25, 16:29 • 4872 перегляди

Окремо прем'єр-міністр країни Олжас Бектенов заявив, що Казахстан не планує виходити з ОПЕК+. Хоча посадовець також визнав, що йому важко дотримуватися квот ОПЕК+ на видобуток.

Бектенов заявив, що це пов'язано з розширенням Тенгізського нафтового родовища, найбільшого в країні, яке очолює Chevron (CVX.N).

Квота Казахстану в рамках ОПЕК+ має зрости до 1,532 мільйона барелів на день у серпні з 1,514 мільйона барелів на день у липні. Це не враховує видобуток газового конденсату, різновиду легкої нафти.

Доповнення

Країни ОПЕК+ планують схвалити суттєве збільшення видобутку нафти у вересні, завершуючи поетапне згортання добровільних скорочень. Об'єднані Арабські Емірати також отримають більшу квоту на видобуток.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
ОПЕК
Reuters
Об'єднані Арабські Емірати
Казахстан
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