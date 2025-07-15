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Казахстан увеличил добычу нефти на 11,6%, превысив квоты, установленные ОПЕК - СМИ

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Казахстан увеличил добычу нефти на 11,6% в первой половине 2025 года, достигнув 49,9 миллиона тонн, что превышает квоты ОПЕК+. Страна не планирует выходить из ОПЕК+, несмотря на трудности с соблюдением квот из-за расширения месторождения Тенгиз.

Казахстан увеличил добычу нефти на 11,6%, превысив квоты, установленные ОПЕК - СМИ

В Казахстане добыча нефти в первой половине 2025 года выросла примерно на 11,6% до 49,9 миллиона метрических тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Но страна не планирует выходить из группы ведущих мировых производителей нефти ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на казахстанских высокопоставленных чиновников, пишет УНН.

Детали

Центральноазиатская республика постоянно превышает квоты, установленные ОПЕК+, которая объединяет Организацию стран-экспортеров нефти и других производителей во главе с Россией, что вызывает возмущение некоторых членов блока.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил во вторник, что Казахстан экспортировал 39,6 миллиона тонн нефти (1,64 миллиона баррелей в день), тогда как ожидается, что экспорт в этом году составит 70,5 миллиона тонн.

Страны ОПЕК+ заявили об увеличении добычи нефти на 548 тысяч баррелей в сутки в августе05.07.25, 16:29 • 4872 просмотра

Отдельно премьер-министр страны Олжас Бектенов заявил, что Казахстан не планирует выходить из ОПЕК+. Хотя чиновник также признал, что ему трудно соблюдать квоты ОПЕК+ на добычу.

Бектенов заявил, что это связано с расширением Тенгизского нефтяного месторождения, крупнейшего в стране, которое возглавляет Chevron (CVX.N).

Квота Казахстана в рамках ОПЕК+ должна вырасти до 1,532 миллиона баррелей в день в августе с 1,514 миллиона баррелей в день в июле. Это не учитывает добычу газового конденсата, разновидности легкой нефти.

Дополнение

Страны ОПЕК+ планируют одобрить существенное увеличение добычи нефти в сентябре, завершая поэтапное сворачивание добровольных сокращений. Объединенные Арабские Эмираты также получат большую квоту на добычу.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Reuters
Объединенные Арабские Эмираты
Казахстан
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