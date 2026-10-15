Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Киев • УНН
Мониторинговые каналы заявили примерно о 250 дронах, направляющихся к Москве, и приостановке работы аэропортов. Данные официально не подтверждены.
рф оказалась под массированной воздушной атакой, а в направлении москвы, по сообщениям мониторинговых каналов, движутся сотни украинских беспилотников и другие воздушные цели. В то же время на карте сервиса Flightradar24 над российской столицей не видно пассажирских самолетов, пишет УНН.
Детали
По информации мониторинговых ресурсов, россию атакуют различные типы беспилотников, в частности реактивные. Также поступают сообщения о возможном применении украинских ракет "Фламинго".
Мониторы утверждают, что только в направлении москвы летят около 250 дронов. В то же время независимого подтверждения этого количества и информации о применении ракет пока нет.
В москве сообщают о приостановке работы аэропортов
По данным мониторинговых каналов, все аэропорты российской столицы приостановили работу на фоне угрозы воздушной атаки.
На опубликованном скриншоте сервиса Flightradar24 в воздушном пространстве непосредственно над москвой и ближайшими окрестностями не отображаются пассажирские самолеты. Однако сама карта не подтверждает полного закрытия воздушного пространства.
По информации росавиации, все 4 аэропорта москвы – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево – временно прекратили принимать и отправлять самолеты. В ведомстве объяснили ограничения необходимостью гарантировать безопасность полетов на фоне атаки беспилотников.
В то же время мэр москвы Сергей Собянин с 23:00 неоднократно сообщал о якобы сбитых дронах, направлявшихся к российской столице. По его утверждению, российская ПВО уже уничтожила 37 беспилотников. Независимого подтверждения этой информации пока нет.
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