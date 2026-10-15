Небо над москвою спорожніло - туди летять сотні українських БпЛА та інші повітряні цілі
Київ • УНН
Моніторингові канали заявили про близько 250 дронів у напрямку москви та зупинку роботи аеропортів. Дані офіційно не підтверджені.
рф опинилася під масованою повітряною атакою, а в напрямку москви, за повідомленнями моніторингових каналів, рухаються сотні українських безпілотників та інші повітряні цілі. Водночас на карті сервісу Flightradar24 над російською столицею не видно пасажирських літаків, пише УНН.
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За інформацією моніторингових ресурсів, росію атакують різні типи безпілотників, зокрема реактивні. Також надходять повідомлення про можливе застосування українських ракет "Фламінго".
Монітори стверджують, що лише в напрямку москви летять близько 250 дронів. Водночас незалежного підтвердження цієї кількості та інформації про застосування ракет наразі немає.
У москві повідомляють про зупинку роботи аеропортів
За даними моніторингових каналів, усі аеропорти російської столиці призупинили роботу на тлі загрози повітряної атаки.
На оприлюдненому скриншоті сервісу Flightradar24 у повітряному просторі безпосередньо над москвою та найближчими околицями не відображаються пасажирські літаки. Однак сама карта не підтверджує повного закриття повітряного простору.
За інформацією росавіації, усі 4 аеропорти москви – Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво – тимчасово припинили приймати та відправляти літаки. У відомстві пояснили обмеження необхідністю гарантувати безпеку польотів на тлі атаки безпілотників.
Водночас мер москви Сергій Собянін із 23:00 неодноразово повідомляв про нібито збиття дронів, які прямували до російської столиці. За його твердженням, російська ППО знищила вже 37 безпілотників. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.
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