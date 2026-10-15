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Небо над москвою спорожніло - туди летять сотні українських БпЛА та інші повітряні цілі

Київ • УНН

 • 6088 перегляди

Моніторингові канали заявили про близько 250 дронів у напрямку москви та зупинку роботи аеропортів. Дані офіційно не підтверджені.

Небо над москвою спорожніло - туди летять сотні українських БпЛА та інші повітряні цілі

рф опинилася під масованою повітряною атакою, а в напрямку москви, за повідомленнями моніторингових каналів, рухаються сотні українських безпілотників та інші повітряні цілі. Водночас на карті сервісу Flightradar24 над російською столицею не видно пасажирських літаків, пише УНН.

Деталі

За інформацією моніторингових ресурсів, росію атакують різні типи безпілотників, зокрема реактивні. Також надходять повідомлення про можливе застосування українських ракет "Фламінго".

Монітори стверджують, що лише в напрямку москви летять близько 250 дронів. Водночас незалежного підтвердження цієї кількості та інформації про застосування ракет наразі немає.

У москві повідомляють про зупинку роботи аеропортів

За даними моніторингових каналів, усі аеропорти російської столиці призупинили роботу на тлі загрози повітряної атаки.

На оприлюдненому скриншоті сервісу Flightradar24 у повітряному просторі безпосередньо над москвою та найближчими околицями не відображаються пасажирські літаки. Однак сама карта не підтверджує повного закриття повітряного простору.

За інформацією росавіації, усі 4 аеропорти москви – Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво – тимчасово припинили приймати та відправляти літаки. У відомстві пояснили обмеження необхідністю гарантувати безпеку польотів на тлі атаки безпілотників.

Водночас мер москви Сергій Собянін із 23:00 неодноразово повідомляв про нібито збиття дронів, які прямували до російської столиці. За його твердженням, російська ППО знищила вже 37 безпілотників. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

"З нас досить": Зеленський заявив про зняття блокування з ударів по російських НПЗ - FT15.10.26, 08:30 • 31249 переглядiв

Степан Гафтко

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