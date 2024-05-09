Не соответствует национальным интересам: Британия не согласовала с ВОЗ договор о борьбе с пандемией

Великобритания отказывается подписывать глобальное соглашение о борьбе с пандемией, - в Соединенном Королевстве заявляют, что не готовы отдать пятую часть своих вакцин. Об этом передает УНН со ссылкой на The Telegraph и Reuters.

Детали

Великобритания отказывается подписывать глобальное соглашение со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о борьбе с пандемией, поскольку страна заявляет, что ей придется отдать пятую часть своих вакцин.

Мы поддержим принятие соглашения и примем его от имени Великобритании, только если оно будет отвечать национальным интересам и уважать национальный суверенитет - заявил представитель Министерства здравоохранения и социальной помощи Великобритании в интервью агентству Reuters.

Контекст

Новый пакт и ряд обновлений к существующим правилам борьбы с пандемиями от ВОЗ призваны укрепить защиту мира от новых патогенов после того, как пандемия COVID-19 унесла жизни миллионов людей.

Одним из основных пунктов разногласий между богатыми странами и развивающимися государствами является болезненный вопрос справедливого распределения лекарств и вакцин.

Страны должны завершить переговоры по соглашению 10 мая, чтобы принять его на ежегодной встрече ВОЗ позже в этом месяце.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на прошлой неделе, что страны должны согласиться с соглашением в установленный срок, чтобы помочь бороться с будущими пандемиями.

Дополнение

Тем временем фармацевтический гигант AstraZeneca подал запрос на отзыв европейского разрешения на свою вакцину от Covid-19, сообщает европейский регулятор лекарственных средств. Вакцина AstraZeneca против Covid-19 получила зеленый свет от EMA в январе 2021 года.

Частичные результаты первого большого испытания, на которое Британия полагалась, чтобы разрешить вакцину, были омрачены производственной ошибкой, которую исследователи не сразу признали. Недостаточные данные по защите пожилых людей с помощью вакцины заставили некоторые страны сначала ограничить ее использование для младшего населения, а затем отменить свое решение.

Миллиарды доз вакцины AstraZeneca были распространены в более бедных странах по программе, координируемой ООН. Позже исследования показали, что более дорогие вакцины мессенджерной РНК производства Pfizer-BioNTech и Moderna предлагают лучшую защиту.

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