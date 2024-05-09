Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Не соответствует национальным интересам: Британия не согласовала с ВОЗ договор о борьбе с пандемией
Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы
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На Авдеевском направлении обострилась обстановка, продолжаются тяжелые бои - ОСУВ "Хортица"
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"Квартал 95" высмеял ТЦК: народные депутаты призвали СБУ и прокуратуру отреагировать на шутки, которые "порочат авторитет ВСУ"
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