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Не відповідає національним інтересам: Британія не узгодила з ВООЗ договір про боротьбу з пандемією

Не відповідає національним інтересам: Британія не узгодила з ВООЗ договір про боротьбу з пандемією

Київ • УНН

 • 19754 перегляди

Велика Британія відмовляється підписувати договір про глобальну пандемію з ВООЗ, посилаючись на занепокоєння щодо необхідності відмовитися від п'ятої частини своїх вакцин.

Велика Британія відмовляється підписувати глобальну угоду про боротьбу з пандемією, - у Сполученому Королівстві заявляють, що не готові віддати п'яту частину своїх вакцин. Про це передає УНН із посиланням на The Telegraph та Reuters.

Деталі

Велика Британія відмовляється підписувати глобальну угоду з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) про боротьбу з пандемією, оскільки країна заявляє, що їй доведеться віддати п'яту частину своїх вакцин.

Ми підтримаємо ухвалення угоди і приймемо її від імені Великої Британії, тільки якщо вона буде відповідати національним інтересам і поважати національний суверенітет

- заявив представник Міністерства охорони здоров'я і соціальної допомоги Великої Британії в інтерв'ю агентству Reuters.

Контекст

Новий пакт і низка оновлень до існуючих правил боротьби з пандеміями від ВООЗ покликані зміцнити захист світу від нових патогенів після того, як пандемія COVID-19 забрала життя мільйонів людей.

Одним з основних пунктів розбіжностей між багатими країнами та державами, що розвиваються, є болюче питання справедливого розподілу ліків та вакцин.

Країни повинні завершити переговори щодо угоди 10 травня, щоб прийняти її на щорічній зустрічі ВООЗ пізніше цього місяця.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив минулого тижня, що країни повинні погодитися з угодою у встановлений термін, щоб допомогти боротися з майбутніми пандеміями.

Доповнення

Тим часом фармацевтичний гігант AstraZeneca подав запит на відкликання європейського дозволу на свою вакцину від Covid-19, повідомляє європейський регулятор лікарських засобів. Вакцина AstraZeneca проти Covid-19 отримала зелене світло від EMA в січні 2021 року.

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Часткові результати першого великого випробування, на яке Британія покладалася, щоб дозволити вакцину, були затьмарені виробничою помилкою, яку дослідники не відразу визнали. Недостатні дані щодо захисту людей похилого віку за допомогою вакцини змусили деякі країни спочатку обмежити її використання для молодшого населення, а потім скасувати своє рішення.

Мільярди доз вакцини AstraZeneca були розповсюджені в бідніших країнах за програмою, яку координує ООН. Пізніше дослідження показали, що дорожчі вакцини месенджерної РНК виробництва Pfizer-BioNTech і Moderna пропонують кращий захист.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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