Не остановился во время минуты молчания: во Львове оштрафовали водителя
Киев • УНН
71-летний водитель Hyundai Tucson развернулся на односторонней дороге во Львове во время минуты молчания. Патрульные оштрафовали его за нарушение ПДД, несмотря на объяснения о спешке.
Во Львове оштрафовали водителя за нарушение правил дорожного движения во время минуты молчания. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области, пишет УНН.
Сегодня, во время мониторинга соцсетей мы обнаружили видео очевидцев, в котором водитель автомобиля Hyundai Tucson нарушил ПДД. Он, когда все остановились на минуту молчания, развернулся на дороге с односторонним движением на улице Ряшевской, и поехал в обратном направлении. Патрульные нашли 71-летнего водителя. Мужчина объяснил, что сделал это вынужденно, ведь очень спешил
Инспекторы обработали событие согласно действующему законодательству.
Напомним
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