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Не остановился во время минуты молчания: во Львове оштрафовали водителя

Киев • УНН

 • 296 просмотра

71-летний водитель Hyundai Tucson развернулся на односторонней дороге во Львове во время минуты молчания. Патрульные оштрафовали его за нарушение ПДД, несмотря на объяснения о спешке.

Не остановился во время минуты молчания: во Львове оштрафовали водителя

Во Львове оштрафовали водителя за нарушение правил дорожного движения во время минуты молчания. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области, пишет УНН.

Сегодня, во время мониторинга соцсетей мы обнаружили видео очевидцев, в котором водитель автомобиля Hyundai Tucson нарушил ПДД. Он, когда все остановились на минуту молчания, развернулся на дороге с односторонним движением на улице Ряшевской, и поехал в обратном направлении. Патрульные нашли 71-летнего водителя. Мужчина объяснил, что сделал это вынужденно, ведь очень спешил

- говорится в сообщении.

Инспекторы обработали событие согласно действующему законодательству. 

Напомним

Киевские власти опровергли информацию об остановке общественного транспорта во время общенациональной минуты молчания.

До конца года в Украине заработает автоматическая фиксация проезда на запрещенный сигнал светофора. Штраф за нарушение составит 510 грн.

QR-код на авто и паркоместа: кабмин одобрил законопроект, который усилит защиту прав водителей с инвалидностью02.06.25, 13:36 • 1982 просмотра

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Общество
Украина
Львов
Киев
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