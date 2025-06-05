Не зупинився під час хвилини мовчання: у Львові оштрафували водія
Київ • УНН
71-річний водій Hyundai Tucson розвернувся на односторонній дорозі у Львові під час хвилини мовчання. Патрульні оштрафували його за порушення ПДР, незважаючи на пояснення про поспіх.
У Львові оштрафували водія за порушення правил дорожнього руху під час хвилини мовчання. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області, пише УНН.
Сьогодні, під час моніторингу соцмереж ми виявили відео очевидців, у якому водій автомобіля Hyundai Tucson порушив ПДР. Він, коли всі зупинилися на хвилину мовчання, розвернувся на дорозі з одностороннім рухом на вулиці Ряшівській, і поїхав у зворотньому напрямку. Патрульні знайшли 71-річного керманича. Чоловік пояснив, що зробив це вимушено, адже дуже поспішав
Інспектори опрацювали подію згідно чинного законодавства.
Нагадаємо
Київська влада спростувала інформацію про зупинку громадського транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання.
До кінця року в Україні запрацює автоматична фіксація проїзду на заборонений сигнал світлофора. Штраф за порушення складатиме 510 грн.
QR-код на авто та паркомісця: кабмін схвалив законопроєкт, який посилить захист прав водіїв з інвалідністю02.06.25, 13:36 • 1986 переглядiв