"Не могут бороться с голыми руками": Сикорский призвал Запад предоставить Украине боеприпасы

россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко

Сейчас россия не имеет достаточно сил, дислоцированных в беларуси, для вторжения в Украину после того, как ранее вывела оттуда до 12 000 военнослужащих.