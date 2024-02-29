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"Не могут бороться с голыми руками": Сикорский призвал Запад предоставить Украине боеприпасы

"Не могут бороться с голыми руками": Сикорский призвал Запад предоставить Украине боеприпасы

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 10:58  •  13684 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад срочно предоставить Украине боеприпасы, поскольку ВСУ храбро воюют против России, но не имеют необходимого вооружения.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад срочно предоставить Украине необходимые боеприпасы, передает УНН

Существует большое осознание срочности. Украина уступает в силе. Они воюют как львы, но не могут сражаться с голыми руками 

- написал Сикорский в X. 

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из европейских стран в другие страны, кроме Украины. 

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что ситуация на передовой сейчас крайне серьезная  из-за нехватки у украинских военных боеприпасов. Конгресс США должен принять меры и проголосовать за продолжение помощи Украине. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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