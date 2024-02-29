"Не можуть боротися з голими руками": Сікорський закликав Захід надати Україні боєприпаси
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Захід терміново надати Україні боєприпаси, оскільки ЗСУ хоробро воюють проти росії, але не мають необхідного озброєння.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Захід терміново надати Україні необхідні боєприпаси, передає УНН.
Існує велике усвідомлення терміновості. Україна поступається в силі. Вони воюють як леви, але не можуть боротися з голими руками
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з європейських країн до інших країн, окрім України.
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що ситуація на передовій наразі є вкрай серйозною через нестачу в українських військових боєприпасів. Конгрес США повинен вжити заходів та проголосувати за продовження допомоги Україні.